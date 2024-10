Evismo lanza serias amenazas de intensificar protestas con claro objetivo: “La renuncia de Arce”

Para Humberto Claros, miembro del Estado Mayor del Pueblo afín Evo Morales, solo tiene una salida para levantar los bloqueos de carreteras promovidos por el evismo: la renuncia del presidente Arce

Ya van 16 días de bloqueo en las carreteras promovido por los sectores evistas y se hace peor la crisis política en el país. La violenta jornada que se vive este martes en Mairana, con más de 30 policías heridos, no parece terminar y se puede extender a otros puntos de bloqueo.

Desde la ABC, su titular, Marcel Claure Quezada, acepta que son 26 puntos de bloqueo activos. Sin embargo, la facción evista incrementó la cifra a más de 45 puntos y, adelantan, seguirá aumentando la cifra. Es más, Humberto Claros, integrante del Estado Mayor del Pueblo afín a Evo Morales, advierte que se viene “una fase más conflictiva” en esta escalada de violencia que permanecerá “sin tregua” hasta que “renuncie el presidente Luis Arce Catacora”.

​”Este bloqueo es indefinido. No puede haber tregua. El gobierno no nos va a dar tregua en ningún momento”, explica Claros. Según responde a una entrevista radial, el Gobierno aprovecharía una posible suavización de la medida de protesta “para empezar a apresar a nuestros dirigentes”.

También: Crecen tensiones entre Brasil y Venezuela, asesor de Lula dice que “la confianza se ha roto”

De cara a este escenario, Claros ha aceptado que “se está exigiendo la renuncia inmediata de Luis Arce Catacora”, aunque reconoce “que no es una posición todavía asumida por el Pacto de Unidad, pero lo vamos a tener (debatir) muy pronto”.

Sus palabras se convierten en eco ante las afirmaciones realizadas por Evo Morales. “No me voy a rendir ni me voy a vencer. Pueden detenerme y ojalá que no me maten, por favor. He estado muchas veces en la cárcel, no tengo ningún miedo. No me voy a ir de Bolivia. Estoy con mi pueblo y con el pueblo vamos a resistir y vamos a derrotar a un gobierno corrupto, un gobierno narco (…) para ganar esta batalla (necesitamos) más unidad”, advirtió el ex presidente.

Claros lamenta lo ocurrido esta mañana en Mairana. Pero muy alejado a solidarizarse con los policías heridos, asegura que muchos bloqueadores han resultado heridos fruto de los gases lanzados por los uniformados, lo que ha despertado el malestar de los propios pobladores.

Una posición parecida tiene el diputado del MAS evista Gualberto Arispe. El legislador se mostró más diplomático en sus palabras. “No justificamos la violencia de ningún lado, pero la terquedad (del Gobierno) lleva a esta situación”. Además, identifica de modo puntual a los responsables de la escalada de violencia en el país: Luis Arce Catacora y Eduardo Del Castillo.

Las críticas de Arispe contra el presidente ahondan en la falta de respaldos del Gobierno. “Lucho Arce ya no tiene respaldo, en este momento simplemente se ampara en el verde olivo y en la institución castrense”, dijo el legislador.

Lo ocurrido en Mairana radicaliza aún más la posición de los bloqueadores. Como miembro del Estado Mayor del Pueblo que defiende a Morales, Claros lamenta la falta de atención médica a los campesinos heridos en Mairana.

“Los policías pueden ingresar libremente a cualquier recinto de salud. En cambio, el campesino, el bloqueador herido no puede ingresar tranquilamente a cualquier centro de salud. ¿Por qué? Porque entonces va a caer ahí mismo la fiscalía, la Policía. (Se repite) ese temor que ha habido en Parotani”, explica el dirigente campesino.

Leer también: Previo a conferencia del Ministro de Gobierno, Evo dijo antes que es “falsa” la versión de la autoridad

El creciente malestar de los movimientos sociales abre paso a “una fase mucho más conflictiva, de mucha bronca, de mucha rabia, y entiendo que es a raíz de la provocación de la policía grosera. Entonces, naturalmente la población ha reaccionado”, insiste Claros en su justificación para sostener la protesta.

Justamente, este malestar de la gente, según la lectura que hace Humberto Claros, supondría “la sentencia del fin del Gobierno. Se estaría, básicamente, poniendo la soga al cuello”.