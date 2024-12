Japón busca mejores vínculos con China antes del segundo mandato de Trump

Tokio y Beijing buscan mejorar sus relaciones antes del regreso del presidente electo de EEUU, Donald Trump, a la Casa Blanca, pero analistas dicen que las agresivas actividades militares chinas en la región del Indo-Pacífico dificultarán que las partes reduzcan las tensiones de larga data.

Japón y China buscan mejorar sus relaciones antes del regreso del presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump, a la Casa Blanca, pero los analistas dicen que las agresivas actividades militares de Beijing en toda la región del Indo-Pacífico dificultarán que las partes reduzcan las tensiones de larga data.

“Tokio quiere tener vínculos más fluidos con Beijing, dada la probable tumultuosidad de la relación entre Estados Unidos y China y también la situación global en general una vez que Trump asuma el cargo”, dijo Ian Chong, politólogo de la Universidad Nacional de Singapur.

“Sin embargo, las posiciones básicas de ambos países están demasiado alejadas, y mientras Beijing continúe haciendo reclamos sobre el Mar de China Oriental y esté demostrando su capacidad para usar la fuerza militar para perseguir esos fines, es difícil para China y Japón buscar un restablecimiento fundamental en las relaciones bilaterales”, dijo a la VOA por teléfono.

El ministro de Relaciones Exteriores de Japón, Takeshi Iwaya, se reunió con el ministro de Relaciones Exteriores de China, Wang Yi, y el primer ministro chino, Li Qiang, en Beijing el miércoles. Ambas partes acordaron facilitar una visita de Wang a Japón en 2025 y mejorar las relaciones a un nivel social básico.

“China y Japón también deben fortalecer los intercambios entre personas, consolidar el apoyo público a la amistad entre China y Japón y manejar adecuadamente las disputas y diferencias”, dijo Wang el miércoles, añadiendo que Tokio debe “calibrar su percepción estratégica” y “perseguir una política positiva hacia China”.

Mientras que Pekín se centró principalmente en el aspecto positivo de la reunión, Iwaya reiteró las preocupaciones de Tokio sobre el aumento de las actividades militares chinas en áreas cercanas a Japón y la seguridad de los ciudadanos japoneses en China durante su reunión con Wang.

Iwaya “expresó las serias preocupaciones de Japón sobre la situación en el Mar de China Oriental, incluida la situación en torno a las Islas Senkaku, y la intensificación de las actividades militares chinas”, dijo el Ministerio de Asuntos Exteriores japonés en un comunicado publicado el miércoles.

A pesar de estas preocupaciones, Iwaya y Wang acordaron mantener un diálogo económico de alto nivel y organizar el Diálogo de Seguridad Japón-China para mejorar la comunicación sobre cuestiones de seguridad.

Los expertos dicen que Japón cree que puede extraer “algunos beneficios positivos” de China debido a la creciente preocupación de Beijing por la administración entrante de Trump.

“Tokio considera que la administración Trump probablemente será muy dura con China en términos de aranceles y cuestiones de seguridad, y entienden que pueden tener un poco más de influencia ahora”, dijo a la VOA por teléfono Stephen Nagy, profesor de política y estudios internacionales en la Universidad Cristiana Internacional de Tokio.

Dijo que debido a que China sigue comprometida con la remodelación del entorno de seguridad en su región circundante, Japón se está centrando en asegurar ganancias a corto plazo en la mejora de los vínculos en lugar de restablecer la relación.

“Creen que podría haber una oportunidad de extraer algunos beneficios positivos de los chinos, ya sea en materia de negocios o de aumentar los flujos de personas entre los dos”, agregó Nagy.

Los países disputan el vertido de Fukushima

Una de las principales disputas entre China y Japón es el vertido por parte de Tokio de aguas residuales radiactivas tratadas de la dañada central nuclear de Fukushima. Pekín se ha opuesto repetidamente a la medida de Tokio e impuso prohibiciones a la importación de productos del mar japoneses.

Aunque ambos gobiernos acordaron en septiembre medidas que permitirían a las partes interesadas como China tomar muestras de forma independiente de las aguas tratadas, la discusión de Wang e Iwaya sobre el tema no mostró señales de que se vaya a aliviar la prohibición de importación de Bejing.

“Wang reiteró la oposición de China al vertido al océano por parte de Japón de agua contaminada con el gas nuclear de Fukushima, subrayando que Japón debería cumplir con sus obligaciones y compromisos internacionales con China, establecer un mecanismo de seguimiento internacional a largo plazo y permitir que China tome muestras y realice pruebas de forma independiente”, informó el miércoles el tabloide estatal chino Global Times.

A pesar de que China mantiene la prohibición de los productos del mar japoneses, Nagy dijo que China seguirá intentando aprovechar esta oportunidad para fortalecer las relaciones con Japón y posiblemente debilitar los lazos entre Washington y Tokio.

“El gobierno chino tiene un largo historial de uso de incentivos económicos para abrir una brecha entre Washington y Tokio, pero como Japón ha visto estas estrategias durante décadas y la economía china está en declive, si los esfuerzos de Beijing pueden traducirse en cambios sostenibles es una historia diferente”, dijo a la VOA.

Japón priorizará los lazos con EE. UU., dice politólogo

Mientras Japón busca suavizar los lazos con China, Chong en Singapur dijo que la relación con EE. UU. seguirá siendo la prioridad de Tokio una vez que Trump regrese a la Casa Blanca en enero.

“Tokio se alineará [con EE. UU.] tanto como pueda porque la economía japonesa está muy vinculada con la economía estadounidense”, dijo a la VOA.

Durante una conferencia de prensa el martes, el primer ministro japonés Shigeru Ishiba dijo que quería que Japón reforzara su alianza con EE. UU.

“Creo que es importante fortalecer aún más la alianza entre EE. UU. y Japón… y compartir una comprensión común de la situación en el noreste de Asia”, dijo.

Aunque la relación con Estados Unidos sigue siendo una prioridad para Japón, Nagy dijo que Tokio seguirá intentando influir en la forma en que se desarrolle la competencia entre Estados Unidos y China bajo la segunda administración de Trump.

“Japón intentará transmitir a Washington que su relación con China no es sencilla porque no pueden simplemente cortar las relaciones y sobreproteger la relación, ya que Pekín sigue siendo un vecino que no va a desaparecer”, dijo a la VOA.

“Cuando Tokio se relaciona con Estados Unidos, es una relación de cooperación, coordinación y un intento de influir en el proceso de toma de decisiones en Washington para que no adopten un enfoque sobreprotector en la competencia con China”, añadió Nagy.