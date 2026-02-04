BOLETIN DE NOTICIAS
La estrategia de El Salvador quiere comprar más bitcóin e incrementar su reserva

La nación cuenta con 7.552,37 del activo digital, que equivalen en la actualidad a 546.436.922 dólares.

Imagen de un Bitcoin al fondo la bandera de El Salvador. Foto Freepik

El Salvador anunció la compra de más bitcóin (BTC), para aumentar su reserva estratégica, en momentos de caída del valor de la criptomoneda.

“El Salvador acaba de comprar más bitcóin. ¡1 BTC por día, todos los días!”, publicó en X la Oficina Nacional de Bitcóin (ONBTC) del país centroamericano.

De acuerdo con el sitio web oficial de esa oficina, la nación cuenta en este momento con 7.552,37 BTC, que equivalen en la actualidad a 546.436.922 dólares.

Caída

El martes, según datos de las bolsas, el precio del BTC cayó a su mínimo desde abril de 2025. El valor de la criptomoneda descendió por debajo de los 74.000 dólares, con una caída diaria de casi el 6 %.

En lo que va de 2026, la criptomoneda ha registrado pérdidas que superan al 16,5 %.

A mediados de enero, Mike McGlone, analista de Bloomberg, advirtió que el activo digital, considerado la criptomoneda más valiosa del mundo, podría sufrir una fuerte caída hasta los 10.000 dólares. Para el momento de la advertencia, su valor era cercano a los 93.000 dólares.

