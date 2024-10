Los hutíes prometen represalias tras los intensos bombardeos de EE.UU. sobre sus almacenes en Yemen

El grupo subrayó que “las agresivas incursiones estadounidenses no impedirán que Yemen siga apoyando a Gaza y Líbano”.

Los hutíes aseguraron que los ataques estadounidenses contra territorio de Yemen perpetrados este miércoles “no quedarán sin respuesta”. También prometieron continuar sus operaciones militares en apoyo del pueblo palestino.

“La agresión estadounidense contra la capital, Saná, y la provincia de Saada no quedará sin respuesta. Las agresivas incursiones estadounidenses no impedirán que Yemen siga apoyando a Gaza y Líbano. El pueblo yemení no abandonará Palestina y a su causa, porque es un principio de fe, moral y humanidad”, declaró el movimiento.

Por su parte, Mohammed Al-Bukhaiti, miembro del buró político hutí, también subrayó que “los ataques estadounidenses y británicos contra Yemen solo aumentarán nuestra determinación de continuar nuestras operaciones militares en apoyo de Gaza”.

Previamente, el secretario de Defensa de EE.UU., Lloyd Austin, informó que las fuerzas estadounidenses atacaron cinco instalaciones subterráneas de los hutíes de Yemen, en las que supuestamente se almacenaban componentes de armas utilizadas en ataques contra buques en la región.

Según sus palabras, el ataque, en el que participaron bombarderos estratégicos furtivos B-2 Spirit, fue ordenado por el presidente Joe Biden con el fin de debilitar aún más las capacidades de los hutíes y defender a las fuerzas y al personal estadounidenses que se encuentran en la zona.