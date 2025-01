Machado convoca protesta y Maduro señala a la oposición de buscar “caos” a días de juramentación

La líder opositora María Corina Machado convocó a una protesta en Venezuela de cara a la jura presidencial del próximo 10 de enero. En tanto, el presidente Nicolás Maduro denunció que la oposición busca el camino del “caos”, al intentar convertir la fecha en “una toma de posesión mundial”

A sólo días de la fecha prevista para la toma de posesión presidencial en Venezuela, la líder opositora María Corina Machado convocó a protestas en todo el país para reafirmar “la derrota final” del gobierno, mientras el presidente Nicolás Maduro acusó a sus detractores de buscar el “caos” y tratar de desestabilizar a la nación.

Con el comienzo del año, también inició la cuenta regresiva para la jura, el 1o de enero, cuando el mandatario asumirá el cargo para el período 2025-2031. El acto tendrá lugar en medio de un fuerte cuestionamiento nacional e internacional tras las polémicas elecciones del pasado julio, en las que tanto el gobierno como la oposición se adjudican la victoria.

Maduro, proclamado vencedor por el ente electoral venezolano en un criticado resultado, ha prometido jurar ese día para un tercer mandato de seis años, en un acto ante el Parlamento controlado por los chavistas. La oposición, que publicó copias de las actas conservadas por sus testigos electorales, denunció fraude y le atribuyó la victoria a su candidato Edmundo González Urrutia, exiliado hoy en España.

González, de 75 años, ha asegurado por su parte que regresará al país para asumir la jefatura del Estado, aunque no ha ofrecido detalles. El exdiplomático huyó en septiembre a España poco después de que las autoridades venezolanas lanzaron una orden de detención en su contra. Las autoridades aseguran que lo encarcelarán si vuelve al país.

“Hemos desmadrado el plan imperialista para tratar de destruir a la revolución (…). Y ellos mantienen su empeño obsesionado de desestabilizar a Venezuela”, dijo Maduro en una entrevista difundida el miércoles por el canal estatal VTV.

Maduro acusó a la oposición y a Estados Unidos de intentar convertir el 10 de enero en “una toma de posesión mundial”, para encaminar a Venezuela “por el camino del caos, la desestabilización” y hacer un llamado a intervención extranjera militar.

GLORIA AL BRAVO PUEBLO!! Mi mensaje para este año 2025 para ti, venezolano. La hora ha llegado. Por nuestros hijos, por nuestra amada tierra, por nuestra Libertad.

Depende de ti, de mí, de todos.

Tú tienes que estar ahí. Yo estaré contigo. GLORIA AL BRAVO PUEBLO!! pic.twitter.com/2PzVs1oFW3 — María Corina Machado (@MariaCorinaYA) January 1, 2025

La “derrota final” de Maduro está cerca, según oposición

En tanto, Machado – ganadora de la primaria opositora, pero inhabilitada para ejercer cargos públicos-, afirmó el miércoles que la “derrota final” de Maduro “está muy cerca” e hizo un llamado a los venezolanos para “actuar coordinados, al mismo tiempo”.

“Venezuela entera se encontrará en la calle, abrazándonos en un rito hermoso y poderoso de libertad, en toda Venezuela, pueblos y ciudades y en todas las ciudades del mundo donde hay un venezolano, al mismo tiempo gritaremos el Gloria al Bravo Pueblo”, aseguró la dirigente, que se mantiene en la clandestinidad después de las cuestionadas elecciones.

“Esta es la tarea más importante de nuestras vidas y la tenemos aquí, por delante, en unos pocos días”, insistió Machado en un video publicado en redes sociales.

En el artículo 231 de la Constitución de Venezuela se establece que el candidato ganador de las elecciones “tomará posesión del cargo de Presidente o Presidenta de la República el 10 de enero del primer año de su período constitucional”.

No obstante, el gobierno ya convocó al chavismo a movilizarse “por millones” el 10 de enero.

El ministro de Interior y Justicia de Venezuela, Diosdado Cabello, pidió a la Fuerza Armada consolidar un “bloque de defensa” ante “amenazas”.

“El que intente meterse con Venezuela, la va a pagar muy caro. Ellos podrán entrar si se lo proponen, el problema de ellos va a ser salir de esta tierra”, dijo Cabello en un acto transmitido el domingo por la estatal VTV.

Expectativa en la calle

Consultados por la VOA, ciudadanos en Caracas compartieron sus expectativas de cara al 10 de enero.

“Que seamos un país libre, en democracia”, respondió Acnerys Medina, que se encontraba en una plaza de la capital recibiendo el 2025.

“Me he cuestionado muchos años si me voy o no de aquí (…) y la verdad es que espero no tener que irme (del país) en contra de mi voluntad”, respondió Gabriela, de 24 años. “Así que espero que las condiciones mejoren para que yo pueda quedar y seguir trabajando aquí con familia”.

Por su parte, Elsy Guevara, dijo que aspira “un país libre”, donde “podamos expresarnos, que nuestros hijos crezcan en un país libre. Tengo dos hijos y de verdad no quiero sacarlo del país, quiero que mis hijos estén aquí y que crezcan aquí”.

Mientras, Ana Padilla se mantiene optimista. “Siempre tenemos mucha expectativa, pero después esas expectativas nos las matan. Pero bueno, yo siempre sigo apostando y sigo pensando y sigo deseando de que todo va a cambiar. Sí, sí, tengo fe, sí tengo esperanza”, concluyó esta empleada pública.