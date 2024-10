Protesta de los a favor de Evo Morales profundiza escasez de alimentos y triplica precios en los mercados

El sector avícola es uno de los más golpeados. En Santa Cruz las pérdidas económicas ascienden a $us 2 millones. Al estar aislada, Cochabamba no puede recibir insumos y peligra el suministro de pollo para fin de año. Productores en emergencia

El bloqueo de caminos, que promueven los sectores sociales afines al expresidente Evo Morales, siguen provocando grandes problemas al bolsillo de la población boliviana. Se encuentran productos de la canasta familiar que comienzan a escasear, como es el caso de la carne de pollo y res, lo que trae consigo el incremento de precios en los centros de abasto.

Omar Castro, presidente de la Asociación de Avicultores de Santa Cruz (ADA), afirma que hay un panorama sombrío para el sector que, con el pasar de los días, se va aumentando. Por ejemplo, como consecuencia de los bloqueos y la falta de diésel, se ha roto la cadena de suministro de insumos y de productos a los mercados de La Paz y Cochabamba, por lo que se provocó una sobreoferta en Santa Cruz, lo que produjo la caída del precio del pollo en Bs 2,50 y ese valor está por debajo de los costos de producción. Esto deja una pérdida de $us 2 millones para el sector.

“Por el momento, las pérdidas que se han acumulado en esta primera semana de bloqueo ascienden aproximadamente a unos $us 2 millones. Esto se va a incrementar ya de manera más rápida, en función de que se han caído los precios en Santa Cruz. Al productor ya se le está pagando Bs 2,50 menos en granja y ya no está cubriendo costos”, alertó Castro.

El dirigente de los avicultores dijo que se están haciendo los esfuerzos por proveer a Cochabamba y La Paz con productos, utilizando rutas alternas, vía Sucre, Potosí, Oruro o Trinidad. No obstante, también denunció que funcionarios del Senasag están cometiendo arbitrariedades en esas rutas. “El viernes ya detuvieron a seis camiones con huevos que se trasladaban hacia La Paz, indicándoles que necesitaban una orden de traslado”, protestó.

En Cochabamba, representantes del sector avícola aseguraron sentirse desahuciados porque hace una semana que no les llegan los granos y tampoco han podido sacar el producto de las granjas hacia el occidente del país. Explicaron que esto viene a ser una pérdida económica diaria de Bs 3 millones para los medianos y pequeños productores avícolas.

Iván Carreón, representante del sector avícola en Cochabamba, dijo que además de no poder exportar los pollos, no están llegando los insumos como la soya y el maíz de Santa Cruz.

“Al no llegar los insumos se van a tener pollos pequeños en el mercado y tampoco están llegando los pollos bebés para repoblar las granjas. Por lo tanto, si esto no se soluciona, nosotros como avicultores cochabambinos no vamos a poder garantizar el suministro normal de la carne de pollo para fin de año”, indicó Carreón.

Ayer, en La Paz y El Alto, los vendedores de carne de res, pollo y cerdo habían cerrado los negocios por 24 horas por el incremento del precio del kilo gancho y pidieron que las autoridades del Gobierno nacional terminen la exportación de sus productos a mercados del exterior.