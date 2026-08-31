Trump: “Irán es oficialmente una nación fallida. ¡Está muerto!”

Donald Trump reiteró este lunes que Irán es una “nación fallida”, puesto que, según sus palabras, ya no cuenta con Fuerzas Armadas y su liderazgo está en “completo desorden”.

“Irán es oficialmente una nación fallida. ¡Está muerto! No tienen Armada, ni Fuerza Aérea, ni moneda, no pagan a sus soldados ni a su Policía, la inflación es del 300 %, y su liderazgo está en completo desorden y es incapaz de representar adecuadamente al país”, escribió el presidente estadounidense en su cuenta de Truth Social.

Por otra parte, Trump aseveró que la República Islámica “solo posee noticias falsas de EE.UU.”, así como la “voluntad de matar a sus manifestantes” y un “buen repertorio de mentiras”.

En declaraciones previas similares, Trump destacó la efectividad de las sanciones económicas impuestas por la Casa Blanca, afirmando que “nadie había sufrido un golpe así”. “Y ahora mismo son una nación en crisis”, manifestó a Fox News, en una entrevista emitida el domingo.

Nueva escalada en Ormuz

Las declaraciones del inquilino de la Casa Blanca se emitieron en medio de un nuevo ataque estadounidense contra la isla iraní de Larak, que dejó muertos y heridos. El Comando Central de EE.UU. (CENTCOM) informó que el objetivo del bombardeo eran dos lanzacohetes que, supuestamente, se disponían a lanzar misiles hacia el estrecho de Ormuz. Se trata de la primera ofensiva contra territorio iraní desde finales de julio.

En respuesta a la agresión, las fuerzas iraníes atacaron posiciones de helicópteros y a las fuerzas estadounidenses en la base Al Manhad, en los Emiratos Árabes Unidos.