Inicio / Portada / Sangriento ataque con cochebomba deja un muerto en Colombia y así responde De la Espriella

Sangriento ataque con cochebomba deja un muerto en Colombia y así responde De la Espriella

1 septiembre, 2026
Fotos tras la explosión.

Una persona fallecida y diez heridos dejó la explosión de un cochebomba en una estación policial de la ciudad de Cúcuta, en el departamento colombiano del Norte de Santander, la noche del pasado lunes.

El hecho ocurrió pasadas las 11:00 de la noche del lunes cuando fue activado un explosivo ubicado dentro de un vehículo estacionado frente del Comando de Atención Inmediata (CAI) del municipio Los Patios, en el este de Cúcuta, recoge El País.

El ataque causó la muerte de una persona y dejó a 10 heridos, entre civiles y policías. En este grupo hay dos son uniformados lesionados y uno de ellos perdió un miembro inferior.

La onda expansiva provocó daños en varias estructuras cercanas y en motocicletas.

La Fiscalía se desplazó al sitio para adelantar las investigaciones, según La Opinión.

“Colombia no se arrodilla ante el terrorismo”

El presidente de Colombia, Abelardo de la Espriella, manifestó a través de sus redes que había convocado a un Consejo de Seguridad “con toda la cúpula de la Fuerza Pública”.

“No vamos a dejar sola a una sola región de Colombia. Donde los terroristas pretendan sembrar miedo, allí estará el Estado con toda su fuerza”, advirtió en su interacción.

Asimismo, envió un mensaje a los grupos armados que pudieran estar detrás de este violento hecho: “Vamos a perseguir con mano de hierro a quienes atenten contra los colombianos, hasta capturarlos, desmantelar sus estructuras y devolverles la tranquilidad a nuestras comunidades. Colombia no se arrodilla ante el terrorismo”.

Etiquetado:
Redaccion Central

Temas relacionados

Ejecutiva de Bank of America es víctima mortal de un apuñalamient ...
1 septiembre, 2026
Trump: “Irán es oficialmente una nación fallida. ¡Está muerto!”
31 agosto, 2026
Hijo de Maduro cuenta lo que dijo su padre ante acuerdo petrolero ...
30 agosto, 2026