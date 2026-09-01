Sangriento ataque con cochebomba deja un muerto en Colombia y así responde De la Espriella

Una persona fallecida y diez heridos dejó la explosión de un cochebomba en una estación policial de la ciudad de Cúcuta, en el departamento colombiano del Norte de Santander, la noche del pasado lunes.

El hecho ocurrió pasadas las 11:00 de la noche del lunes cuando fue activado un explosivo ubicado dentro de un vehículo estacionado frente del Comando de Atención Inmediata (CAI) del municipio Los Patios, en el este de Cúcuta, recoge El País.

El ataque causó la muerte de una persona y dejó a 10 heridos, entre civiles y policías. En este grupo hay dos son uniformados lesionados y uno de ellos perdió un miembro inferior.

🚨 Un muerto y 11 heridos deja atentado en Los Patios, Cúcuta Un ataque con explosivos contra la estación de Policía de Los Patios, en el área metropolitana de Cúcuta, dejó una persona muerta y 11 heridos, entre ellos dos policías. Videos: redes sociales pic.twitter.com/XRHIkBzgDG — EL TIEMPO (@ELTIEMPO) September 1, 2026

La onda expansiva provocó daños en varias estructuras cercanas y en motocicletas.

La Fiscalía se desplazó al sitio para adelantar las investigaciones, según La Opinión.

“Colombia no se arrodilla ante el terrorismo”

El presidente de Colombia, Abelardo de la Espriella, manifestó a través de sus redes que había convocado a un Consejo de Seguridad “con toda la cúpula de la Fuerza Pública”.

“No vamos a dejar sola a una sola región de Colombia. Donde los terroristas pretendan sembrar miedo, allí estará el Estado con toda su fuerza”, advirtió en su interacción.

Asimismo, envió un mensaje a los grupos armados que pudieran estar detrás de este violento hecho: “Vamos a perseguir con mano de hierro a quienes atenten contra los colombianos, hasta capturarlos, desmantelar sus estructuras y devolverles la tranquilidad a nuestras comunidades. Colombia no se arrodilla ante el terrorismo”.