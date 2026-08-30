Hijo de Maduro cuenta lo que dijo su padre ante acuerdo petrolero de Venezuela y EE.UU.

Nicolás Maduro Guerra, hijo del ex dictador venezolano Nicolás Maduro —sustraído a principios de enero junto con su esposa, Cilia Flores, durante una incursión militar de EE.UU. contra la nación suramericana—, recordó este domingo la postura de su padre sobre un posible acuerdo energético entre Washington y Caracas, en medio del reciente pacto petrolero alcanzado entre ambas naciones.

“En aquella conversación del 1 de enero de 2026 con Ignacio Ramonet, el presidente Nicolás Maduro dejó en claro la postura del Estado venezolano: plena disposición para el retorno de capitales estadounidenses al sector petrolero, bajo condiciones de respeto mutuo”, escribió Maduro Guerra en su cuenta de X.

Lo que dijo Maduro exactamente

En esa entrevista, el jefe de Estado relató una conversación con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, sobre posibles acuerdos e inversiones energéticas: “Él me llamó el viernes 21 de noviembre desde la Casa Blanca y yo estaba en el Palacio de Miraflores. Conversamos 10 minutos y fue una conversación, como yo he dicho, respetuosa, muy respetuosa”.

“Si quieren petróleo de Venezuela, está lista Venezuela para inversión estadounidense como con Chevron. Cuando quieran, donde quieran y como quieran”, contó Maduro lo que le dijo a Trump.

En sintonía con esa línea, la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, se dirigió el sábado a la nación para refrendar el convenio. “Necesitamos inversión, tecnología, infraestructura y capacidad productiva para convertir esa riqueza en bienestar para nuestra gente”, afirmó, añadiendo que de nada sirve tener las reservas “bajo tierra únicamente para que aparezcan en una estadística”.

Además, explicó que el acuerdo se sostiene en una premisa “muy sencilla”: cada parte aporta lo que mejor sabe hacer. “Venezuela conserva la propiedad y la soberanía sobre sus recursos” mientras utiliza el capital y la tecnología estadounidenses para recuperar el desarrollo de su industria petrolera.