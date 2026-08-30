En cuentas de Nicolás Maduro aparecen fotos tomadas desde la prisión en Nueva York

En la cuenta oficial de la red social X de Nicolás Maduro ha aparecido en supuestas fotos en una nueva publicación que destaca por su carácter afectivo y familiar. El mensaje de la plataforma digital está acompañado de una serie de fotografías que se encuentran fechadas el pasado 25 de junio de 2026.

En el texto difundido junto con el material gráfico, se lee textualmente la siguiente dedicatoria: “Envío estas fotos como un pequeño regalo a todos mis nietos y nietas, a los niños y niñas, y a toda la gente noble que nos ama”.

Hay reportes que indican estas imágenes son de IA, puesto que hay 3 detalles clave que violan la normativa de seguridad de las prisiones en EE.UU: Lentes personales no autorizados, Reloj de pulsera y Zapatos con trenzas/agujetas.

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