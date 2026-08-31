Lionel Messi se retira de la selección argentina

La estrella argentina, Lionel Messi, anunció este lunes su retiro de la Albiceleste, a pocos meses de que perdiera la final de la Copa Mundial de la FIFA 2026 contra España.

“Fue una decisión que dolió y duele en el alma pero entiendo que es el momento. Les juro que siempre dejé todo, no solo los últimos años que se ganó todo antes también y siempre peleé y me dejé todo por esta camiseta, por darles alegrías y hacer que se sientan orgullosos de ser argentinos a través del fútbol”, dijo.

En un texto, escrito a mano y subido a Instagram*, la leyenda del Fútbol Club Barcelona dejó entrever que también está cerca de colgar las botas por completo. “Queda poco y se van cerrando etapas y esta es una que me duele mucho”, afirmó.

“Amo, amé y amaré siempre estar en la selección. Me vacié, ya no tengo más para dar y aparte vienen chicos muy grandes atrás que merecen estar. Gracias por todo el cariño de estos 20 años”, añadió.

🚨Leo Messi anunció su RETIRO de la Selección Argentina 🚨 pic.twitter.com/BksjXBuNUD — Germán García Grova (@GerGarciaGrova) August 31, 2026

El delantero argentino también apuntó que tomó la decisión tan solo dos días después de la final del Mundial. “Hoy después de lo de mi papá, estoy más convencido que antes”, afirmó en alusión al reciente fallecimiento de Jorge Messi.

“Me voy con la tranquilidad y el orgullo de haberles regalado, juntos con mis compañeros, momentos soñados. Fue una locura haberlo vivido con ustedes. ¡Los quiero! Gracias Dios por hacerme argentino. ¡Vamos Argentina!”, destacó.