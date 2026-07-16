WSJ: Trump se inclina por ampliar la ofensiva contra Irán y apunta a bombardear punto clave

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, se inclina por ampliar las operaciones militares de su país contra Irán, lo que incluiría el envío de tropas para tomar islas que estén cerca del estrecho de Ormuz y ataques contra un emplazamiento que, según Washington, podría utilizarse para realizar trabajos nucleares encubiertos, informó The Wall Street Journal.

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Entre las alternativas evaluadas se encuentra bombardear un complejo de túneles en la montaña Pickaxe, un importante emplazamiento nuclear cercano a una planta de enriquecimiento de uranio situada en el centro de Irán, que aún no ha sido atacado por Estados Unidos.

La ampliación de los ataques aéreos contra más objetivos, incluidas instalaciones energéticas, tampoco está fuera de la mesa, según funcionarios estadounidenses citados por el diario.

“Vamos a ver si llegamos a un acuerdo con ellos o si simplemente lo terminamos”, dijo Trump en una reunión referida a seguridad, donde, además, presuntamente habló de un posible operativo para tomar la isla de Jarg y otros puntos del estrecho con tropas estadounidenses.