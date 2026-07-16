“Truncaron un sueño”: Habla familiar de colombiano asesinado a tiros por el ICE en EE.UU.

El tío de Joan Sebastián Durán Guerrero, el migrante colombiano de 26 años que murió en un tiroteo en el que estuvo involucrado el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de EE.UU. (ICE) en Biddeford, Maine, afirmó que a su sobrino “le truncaron un sueño y destruyeron una familia”.

En una entrevista con 6AM W de Caracol Radio, Wilson Guerrero describió a su sobrino como un “muchacho creyente” lleno de proyectos para ofrecer un mejor futuro a su esposa, su hija y sus padres. Añadió que llevaba tres años en EE.UU. y que “tenía los permisos que requería allá para poder trabajar tranquilamente”.

Guerrero aseguró que el joven salió de su vivienda rumbo al trabajo cuando fue interceptado y sostuvo que “en ningún momento lo requirieron para identificarse, nada”. También afirmó que “a él en ningún momento lo habían capturado, lo habían requerido para deportarlo ni nada”, al rechazar versiones sobre un procedimiento previo en su contra.

El Departamento de Seguridad Nacional indicó que el ICE realizaba labores de vigilancia selectiva en la última dirección conocida de un extranjero ilegal con orden final de deportación, aunque no identificó a la persona buscada. La familia, cuyos padres se encuentran profundamente afectados, espera definir los trámites para repatriar el cuerpo del joven.

Say his name: Juan Sebastian Guerrero. pic.twitter.com/dHn3K91nNs — Christopher Webb (@cwebbonline) July 14, 2026

Después de su asesinato, la Coalición por los Derechos del Inmigrante de Maine (MIRC) detalló que Durán Guerrero estaba autorizado para trabajar en EE.UU. y contaba con un número de Seguro Social.

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, reaccionó a la muerte del joven, señalando que esperaba un mensaje de su homólogo estadounidense, Donald Trump, explicando lo sucedido. “Lo mataron por creerlo un ser inferior y sin derechos”, escribió el mandatario colombiano.

Este caso se dio a pocos días de que otro agente del ICE matara de un disparo al migrante mexicano Lorenzo Salgado Araújo en Houston, Texas, en una acción que también provocó una dura reacción del Gobierno de México.