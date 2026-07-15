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EE.UU. designa a otros dos cárteles como “organizaciones terroristas extranjeras”

Se amplía la lista de grupos delictivos mexicanos perseguidos por la administración Trump.

Por Redaccion Central
Redaccion Central

Imagen referencial. Por Magnific

La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC, por sus siglas en inglés), que depende del Departamento del Tesoro de EE.UU., designó este miércoles a los grupos delictivos mexicanos Cártel de Juárez y Los Viagras como organizaciones terroristas extranjeras y globales.

De esta forma, estos grupos se suman al Cártel de Sinaloa, Cártel de Jalisco Nueva Generación (CJNG), Cártel del Noreste y la Nueva Familia Michoacana, los cuales ya habían sido identificados como amenazas para la seguridad de EE.UU.

La OAF dio a conocer que el Cártel de Juárez y Los Viagras aparecen en la categoría de “grupo terrorista transnacional”, lo que representa un drástico cambio porque antes se les consideraba como organizaciones “involucradas en el tráfico ilícito mundial de drogas”.

Además, precaisa que el Cártel de Juárez —una de las organizaciones criminales más añejas del país latinoamericano, nacida en la década de los 80 del siglo pasado— también es conocida con los nombres de algunos de sus miembros o con la denominaciones de La Línea o Barrio Azteca.

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