Trump anuncia la liberación de ciudadana estadounidense detenida en Irán agradece “gesto de buena voluntad” de Teherán

Washington – El presidente Donald Trump anunció este miércoles que Irán permitió la salida de una ciudadana estadounidense que permanecía detenida desde diciembre de 2024 y aseguró que ya se encuentra fuera del país “a salvo” y en buen estado de salud.

A través de Truth Social, Trump calificó la detención como injustificada y agradeció a Teherán por lo que describió como un “gesto de buena voluntad”.

“Irán ha permitido que una ciudadana estadounidense, que fue detenida injustamente en diciembre de 2024 bajo la ‘presidencia’ del soñoliento Joe Biden, abandone el país”, escribió. Añadió que “ahora está fuera de Irán de forma segura y en buen estado”.

Trump no reveló la identidad de la ciudadana ni detalles sobre las circunstancias de su liberación.

El anuncio se produce en un contexto de máxima tensión entre Washington y Teherán, marcado por operaciones militares estadounidenses contra objetivos iraníes y el endurecimiento del bloqueo naval.

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Horas antes, el Comando Central de EE.UU. (CENTCOM) informó que fuerzas estadounidenses dispararon misiles Hellfire contra el petrolero M/T Belma (bandera de Curazao), que intentaba dirigirse a un puerto iraní después de desobedecer reiteradas advertencias.

El buque fue dejado fuera de servicio, impidiendo que continuara su trayecto hacia la isla de Kharg.

CENTCOM indicó que durante las primeras 24 horas de operaciones se desviaron dos buques que obedecieron y se neutralizó uno que incumplió las órdenes. El bloqueo naval contra embarcaciones con destino o procedencia de Irán se reanudó a las 16:00 horas del 14 de julio.