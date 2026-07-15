Fallece otro migrante mientras estaba bajo custodia del ICE

Un inmigrante de 45 años, de nacionalidad venezolana e identificado como Jesús Manuel Arenas Silva, falleció mientras era trasladado entre centros de detención del estado de Georgia (EE.UU.), informó el Servicio de Inmigración y Aduanas de ese país (ICE) en un comunicado difundido este miércoles en su portal web.

De acuerdo con el organismo, Arenas Silva fue encontrado inconsciente en horas de la mañana del pasado 13 de julio y fue llevado a un hospital, donde se certificó su defunción. Si bien aún está pendiente esclarecer su deceso, “se sospecha que la causa de su muerte fue un paro cardíaco”, apunta el texto.

En lo que va de año, al menos 22 personas han perdido la vida mientras estaban bajo custodia del ICE, según un recuento realizado por la organización no gubernamental National Immigration Project. El ente migratorio estadounidense ha sido ampliamente cuestionado en razón de sus redadas masivas, muchas de ellas perpetradas con violencia e, incluso, con saldos fatales, que han motivado las denuncias y reclamos de países como México o Colombia. También se lo ha sindicado de no ofrecer atención médica oportuna a los detenidos.