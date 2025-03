Smartphones seguros: las mejores prácticas de protección

El incremento en el uso de dispositivos móviles ha traído consigo mayores riesgos de ciberseguridad. Conocer las principales amenazas y aplicar medidas de protección es clave para resguardar la información personal y empresarial.

Actualmente, en la era digital, los dispositivos móviles se han convertido en una de las herramientas más importantes y utilizadas en el día a día, esencialmente para mantener la comunicación con los demás. Conforme ha pasado el tiempo, se ha dado un crecimiento en el uso de los dispositivos móviles y con ello han aumento los riesgos de ciberseguridad. Por lo que ESET, compañía líder en detección proactiva de amenazas, advierte que es crucial implementar medidas de seguridad que protejan los datos personales y dispositivos.

“El incremento en el uso de dispositivos móviles ha hecho que los ciberdelincuentes desarrollen nuevas estrategias para vulnerar la seguridad de los usuarios. Es fundamental que tanto individuos como empresas adopten medidas preventivas para minimizar riesgos y proteger su información personal”, comenta Camilo Gutiérrez Amaya, jefe del Laboratorio de Investigación de ESET Latinoamérica.

Con un mercado dominado por los sistemas operativos móviles de Google y Apple, donde Android representa el 72.15% de la cuota y iOS el 27.19%, la seguridad de los dispositivos se ha convertido en una prioridad. Actualmente, los teléfonos inteligentes no solo almacenan información personal, sino que también brindan acceso a diversas plataformas, como redes sociales y servicios bancarios, que contienen datos sensibles. Un ciberataque puede comprometer la privacidad del usuario y tener graves consecuencias. Por ello, la protección de estos dispositivos es fundamental tanto para individuos como para empresas.

Las principales amenazas a la seguridad móvil se dan por estrategias que los ciberdelincuentes utilizan para obtener la información y estas amenazas pueden incluir:

• Phishing: estos son ataques por medio de correos electrónicos, mensajes o enlaces que son falsos, que buscan engañar al usuario para obtener acceso a distintas cuentas.

• WI-FI no seguro: las conexiones en lugares que no son tan seguros, pueden ser vulnerables, ya que esto permite a quienes realizan un ciberataque, interceptar datos que son personales.

• Malware: son amenazas que se dan por medio de aplicaciones. Se produce cuando se descargan aplicaciones oficiales, pero en realidad contienen un malware.

• Pérdida del dispositivo o robo: al extraviar o cuando un dispositivo móvil es robado, la información confidencial puede ser expuesta si esta no cuenta con la protección adecuada.

Para prevenir este tipo de amenazas, es fundamental contar diversas herramientas que permitan proteger los dispositivos móviles y garantizar seguridad. El poder implementarlas, brinda una solución de seguridad efectiva para los smartphones que ayuda a detectar y prevenir a tiempo posibles ataques, de igual forma evitando la pérdida de información personal.

ESET comparte algunos consejos fundamentales para una buena protección de teléfonos inteligentes:

• Evita contraseñas débiles o reutilizadas: contraseña demasiado simples o repetidas en diferentes plataformas aumenta el riesgo de ataques. Es recomendable crear contraseñas seguras y únicas para cada cuenta.

• Cambia tus contraseñas con regularidad: una contraseña robusta debe incluir mayúsculas, números y caracteres especiales. Además, cambiarla periódicamente refuerza la seguridad de tus cuentas.

• Descarga aplicaciones solo de tiendas oficiales: instalar Apps de fuentes desconocidas puede exponer tu información personal a ciberdelincuentes. Opta siempre por tiendas oficiales como Google Play y App Store, que cuentan con filtros de seguridad.

• Mantén tu sistema actualizado: actualizar el sistema operativo y las aplicaciones de tu smartphone no solo mejora el rendimiento, sino que también refuerza la seguridad al corregir vulnerabilidades.

• Usa WiFi y Bluetooth solo cuando sea necesario: desactivar estas funciones cuando no se usen reduce el riesgo de ataques y evita la exposición innecesaria de tu información.