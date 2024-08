Diferencias entre el amor agudo y el amor crónico

En el Amor crónico no se adquieren obligatoriedades. Amor agudo, comparten su vida y amor eterno

Existen diversas opiniones sobre los hombres infieles. Esta vez abordamos a hombres. Hay pensadores y filósofos que sostienen que “el hombre es polígamo por naturaleza”. Es decir, necesita de varias mujeres para vivir en tranquilidad y armonía. Esto tiene dos categorías, dos aspectos, según fuentes consultadas, el amor agudo y el amor crónico. El amor agudo es aquel que es ocurrente e ingenioso. El amor crónico es aquel acostumbrado y habitual. Por lo general es la relación de pareja que se vuelve enferma pero no enfermiza.

Es decir, viven los dos seres humanos, hombre y mujer, una relación rutinaria pero aceptada por ambos voluntariamente y en satisfacción .Alcanza tal proporción que los gestos de ambos y actitudes son casi iguales por lo rutinario que tienen de convivencia de años. Necesitan ese común de parejas de la psicoterapia para mantener actitudes psicológicas aceptables e interrelación adecuada. Es necesario señalar, nos explicaron los expertos por la práctica, que se debe de tener la mente alerta para que la vida en común que llevan ambos durante años, no caiga en mentalidad enfermiza, generalmente manifestada en celos psicopatológicos, que pueden conducir a la violencia intrafamiliar. Señalan que para que se sostenga ese amor en teoría para toda la vida, pero sostenible y, aceptable, con intereses ligados por una serie de situaciones vividas por la pareja en la pobreza y la riqueza, ese es un amor crónico, que sobrevivirá si no hay consumo de drogas, alcohol, pero sí bastante espiritualidad y psicoterapia grupal.

El amor agudo es aquel que se vive con intensidad, dicen los entendidos consultados por la experiencia, no necesariamente, puede vivirse fuera del matrimonio. Se vive también cuando hay relación de pareja. Sale de la rutina, mejora y se perfecciona. El sexo no es, necesariamente, el principal elemento motivacional, pero sí, es importante, porque alcanza niveles mejores y orgásmicos entre ambos luego de una intensa psicoterapia, aceptable y bien interrelacionada. Sin embargo, una relación de pareja de años y años, dicen los entendidos, es siempre una situación enfermiza que ha sobrevivido al tiempo, dando paso a la institución de La Familia. Algo importante, porque es el núcleo de la Sociedad. Sin embargo, es enfermedad. Otros de los varones consultados nos habló del amor agudo, que lo definió, el de tener relaciones amorosas con otra mujer, que le permite salirse de la rutina a él y a esa misma mujer. Esa situación facilita que ese ser humano llegue al seno del hogar más libre psicológicamente. No se acerca a incomodar a nadie del círculo cercano de su familia, no llega a molestar, ni a pelear, ni a imponer reglas a los hijos, ni a discutir con la esposa. Los expertos prácticos nos contaron que en el amor agudo la relación no es de ningún modo impositiva, ni la adquisición de algún tipo de compromiso. Hay límites y respeto entre las dos partes que saben que tienen parejas e hijos y que hay por consiguiente un amor crónico con sus parejas.

En el amor crónico no hay ningún tipo de reclamo, ni se adquieren obligatoriedades. No se recriminan, ni se señalan defectos y cuando se encuentran en ese amor agudo, lo viven intensamente, saliéndose de la rutina de las parejas con las cuales comparten su vida y amor eterno. Unos dicen que es la amante del esposo, del señor de la casa. Es el amor silencioso que puede romperse en cualquier momento si ningún tipo de reclamo. Es la aceptación de ese círculo. Es vivir la agudeza del amor fuera del matrimonio. No es buscar la formación de ningún nuevo hogar, ni crear, mucho menos procrear hijos, nos aclararon los expertos varones sobre el amor agudo y el amor crónico. En el amor agudo se vive la vida plenamente, se siente y se armoniza entre los seres. Algunos señalan un dato diciendo que basta con revisar las estadísticas matrimoniales. Se están divorciando. Los que se casan se separan y se aburren de vivir juntos. No importa si se separan, el gran problema es que dejan víctimas en los seres humanos que no solicitaron venir a este Mundo, a los cuales no se les pidió ningún tipo de permiso para llegar al Planeta, que llegan a vivir sin padre y otros seres que no tienen a la madre porque los abandonó, porque los padres se aburrieron y dejaron de quererse. Ese es el problema mal entendido. Unos señalan que el amor agudo es la única forma que podrá salvar a los matrimonios actuales ya sea viviendo esa agudeza en el matrimonio o manteniendo el matrimonio pero conservando y practicando el amor agudo.

Será posible esa fórmula? Será posible decir que el hombre es polígano por naturaleza y las posibilidades de aplicar esa esencia del sexo hombre sean reales o ya se vive en la actual sociedad? Podrá ser la salvación de la genética del hombre ante la creciente ola de femenización de los hombres y la masculinización de la mujer? Se impondrá esa naturaleza polígama del hombre? Una naturaleza en que la mujer se sienta amada por un macho, que sienta seguridad Psicológica para realizase también como mujer, donde los hombres y mujeres realmente nos necesitemos y amemos? Donde esa relación de pareja sirva realmente para superar los tabúes y detenga de una vez el exceso de nacimientos engendrados por muchos irresponsables que andan por todo el territorio regando sangre humana en vientres femeninos necesitados de amor pero no necesariamente de procreación. No con esto, según nos advirtieron los expertos entendidos, se esta haciendo un llamado a la promiscuidad. De ninguna manera.

Se esta abordando un tema que se práctica y lo viven millones en el Mundo. No es amor libre, mucho menos en este Planeta de enfermedades incurables como el SIDA. Es la vida misma y la práctica de la vida que establece reglas naturales en la cual existe un pensamiento consolidado y sano. Una reestructuración de la personalidad que sirva para que haya una excelsa relación interpersonal. Podrá darse esta hipótesis? O, esta siendo practicada por alguna sociedad humana? Existirá el amor agudo y el crónico como nos dijeron los expertos que práctican de ese tipo de relación entre las parejas?