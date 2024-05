Se salva de caer de un puente y queda colgada de su camión (VIDEO)

Este miércoles salió a la luz una nueva grabación de un accidente sucedido a comienzos de marzo, en el que un camión de carga estuvo a punto de caer a un río desde un puente en la ciudad estadounidense de Louisville, en Kentucky.

Presentaron las imágenes ante un tribunal que revisa el caso y fueron grabadas por una cámara de la cabina del vehículo afectado, que se estrelló contra la barandilla del puente Clark Memorial y quedó colgando. Su conductora, Sydney Thomas, perdió el control y se desvió luego de que una camioneta que iba por el carril contrario se saliera y chocara de frente a toda velocidad contra el camión que conducía.

JUST IN: Dashcam footage released of the semi-truck that launched over the edge of the 2nd Street Bridge in Kentucky.

33-year-old Trevor W. Branham has been charged for the crash.

Branham’s Chevrolet truck can be seen speeding and swerving before weaving out of the way to avoid… pic.twitter.com/pfNJYJKOMg

