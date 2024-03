El Sol expulsa un gran “cañón de fuego” (VIDEO)

Los filamentos son arcos grandes y brillantes de material solar y campos magnéticos, que se forman desde la superficie visible de la gran estrella. Estos objetos también son conocidos como protuberancias solares, cuando se observan desde el borde solar.

FILAMENT ERUPTION LEADS TO A 2-RIBBON FLARE: The filament is the dark near the middle of the picture. It gets darker (denser) and starts to rise (becomes unstable) and erupts away from the Sun. It seems to stretch about 800,000 km. The two bright ribbons form at the original site pic.twitter.com/XkTpFpa3JB

Al entrar en erupción, los filamentos pueden producir estallidos solares y eyecciones de masa coronal (CME, por sus siglas en inglés). Se tiene documentando que las CME pueden expulsar inmensas nubes de plasma y campos magnéticos al sistema solar.

De acuerdo con SpaceWeather, los escombros de la explosión del filamento formaron una CME de halo parcial, que fue detectada por los instrumentos del observatorio solar SOHO. Al mismo tiempo, mencionó que se prevé que la CME golpee el campo magnético de la Tierra este miércoles, por lo que se espera que se produzcan auroras peculiares en las latitudes altas de nuestro planeta.

Sun news Mar 17, 2024: Flaring picking up, new regions in the E

Flaring has picked up over the last 24 hours.

Most of the excitement we have seen came from an unknown region in the SE.

Will AR3590 have as much oomph?

MORE at EarthSky:

