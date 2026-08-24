Almacenes Tropigas lanza promoción “¡Ya la hiciste!” y sorteará tres amueblados completos

Nicaragua – Almacenes Tropigas anuncia el lanzamiento de su nueva promoción “¡Ya la hiciste!”, con la que estará sorteando tres amueblados completos valorados en más de C$90,495 córdobas cada uno, reafirmando su compromiso de premiar la confianza de sus clientes y facilitar el acceso a productos que mejoran el hogar.

La promoción estará vigente del 27 al 31 de agosto de 2026 y participarán automáticamente todos los clientes que realicen compras mínimas de C$7,000 córdobas al crédito en cualquiera de las tiendas a nivel nacional.

El premio incluye:

Cocina Indurama

Refrigeradora Frigidaire

Lavadora Whirpool

Juego de sala Encina

Juego de comedor Commodity

Pantalla Android 50” TCL

Cama matrimonial Regina

Mueble rack para tv Commodity

Esta iniciativa forma parte de la campaña “¡Ya la hiciste!”, un concepto que conecta con el esfuerzo diario de los nicaragüenses y celebra cada meta alcanzada, ya sea en el hogar o en el negocio. Expresó Reynaldo Rocha, Gerente Comercial de Almacenes Tropigas.

“En Almacenes Tropigas trabajamos para que cada cliente sienta que su compra vale más. Aquí no solo encuentran precios competitivos y facilidades de pago, sino oportunidades reales de avanzar y mejorar su hogar. Cuando resuelves lo que necesitas, realmente ¡YA LA HICISTE!, expresó Lesther Pasquier, jefe de Marca de Almacenes Tropigas.

La promoción también destaca los beneficios de CREDIKONG, el programa de crédito de la marca, que ofrece aprobación rápida, inmediata y sin complicaciones, con hasta 48 meses de plazo. Gracias a este sistema, asalariados, emprendedores y personas que reciben remesas pueden acceder a los productos que necesitan con cuotas chiquitas y accesibles.

Además, Almacenes Tropigas continúa ofreciendo hasta 36 meses para pagar por tus préstamos en TROPICASH, manteniendo su compromiso de brindar soluciones reales y accesibles para todos los hogares.

Los clientes pueden realizar consultas a través de la página web oficial y por medio del número de WhatsApp 5500-5555.

La campaña cuenta con el patrocinio de la marca de motocicletas AKT, fortaleciendo el respaldo y alcance de esta promoción a nivel nacional.

Con presencia en todo el país, Almacenes Tropigas invita a los nicaragüenses a visitar sus tiendas y participar en esta dinámica que no solo premia la compra, sino que celebra el progreso: “Comprás, pagás tranquilo… y ya la hiciste.”