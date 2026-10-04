Hallan restos del avión desaparecido con seis personas a bordo cerca del Triángulo de las Bermudas

La Guardia Costera de EE.UU. confirmó la localización de fragmentos del reactor de evacuación médica que cubría la ruta entre Bermudas y Boston; los equipos mantienen el despliegue para ubicar a los ocupantes.

La Guardia Costera de los Estados Unidos confirmó este domingo el hallazgo de los primeros restos del avión sanitario que desapareció en la madrugada del pasado sábado mientras volaba desde las islas Bermudas hacia la ciudad de Boston (Massachusetts), que pasa muy cerca al Triángulo de las Bermudas. A bordo de la aeronave viajaban seis personas: dos ciudadanos de Bermudas y cuatro de nacionalidad canadiense.

Los fragmentos recuperados en el océano Atlántico Norte corresponden a un Gulfstream G100 operado por la compañía canadiense Latitude Air Ambulance, especializada en traslados médicos de emergencia. La propia empresa confirmó que los seis ocupantes eran cuatro miembros de la tripulación, un paciente y un familiar acompañante.

Rápido descenso e ingreso a una zona de tormenta

El vuelo despegó desde el Aeropuerto Internacional de Bermudas el viernes a las 23:40 (hora local) con horario estimado de llegada a la 1:30 a.m. en el Aeropuerto Internacional Logan de Boston. Sin embargo, aproximadamente dos horas después del despegue, la nave dejó de emitir señal de radar.

Registros de la plataforma FlightAware indican que el aparato experimentó una maniobra anómala al descender

precipitadamente desde unos 7.000 metros de altura hasta los 3.300 metros, momento en el que se interrumpió el rastreo.

Al analizar la posible secuencia de los hechos, Mary Schiavo, exinspectora general del Departamento de Transporte de EE.UU. y abogada experta en aviación, advirtió sobre la severidad del contexto meteorológico: “Algo salió mal con esa gran caída, y volaron hacia una gran tormenta. Es un lugar terrible para perder los instrumentos y volar a ciegas”, señalando la elevada probabilidad de una desorientación espacial.

Amplio despliegue de rescate y reacciones internacionales

Las operaciones de rastreo de la Guardia Costera abarcan un área de más de cuatro kilómetros cuadrados frente a la costa de Nantucket. El operativo incluye aeronaves HC-144 Ocean Sentry y HC-130 Hercules, un helicóptero MH-60 Jayhawk, una patrullera de rescate y el buque de respuesta rápida William Sparling.

Desde Canadá, el ministro de Transportes, Steve MacKinnon, expresó sus condolencias y solidaridad con las familias de los ocupantes, asegurando que los organismos canadienses colaboran activamente en la investigación. En paralelo, el primer ministro de Bermudas, David Burt, confirmó el contacto con los allegados de las víctimas: “Rezamos para que las seis personas sean halladas con vida y agradecemos los continuos esfuerzos de los equipos de búsqueda y rescate”, declaró.