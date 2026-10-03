EE.UU. duda que China invada Taiwán antes de 2028 debido a reveses en sus Fuerzas Armadas y factores electorales

Funcionarios estadounidenses señalan que las purgas por corrupción han afectado la preparación militar de Pekín, que además contempla la vía política ante los comicios presidenciales taiwaneses de 2028.

Funcionarios y analistas de inteligencia de Estados Unidos expresan crecientes dudas de que China lance una invasión militar contra Taiwán antes de 2028, modificando las expectativas de Washington sobre un hito de preparación que ha marcado la planificación defensiva en la región durante años.

De acuerdo con un informe de la agencia Reuters, basado en el testimonio de dos funcionarios estadounidenses en activo, un exfuncionario y una fuente familiarizada con las evaluaciones de inteligencia, el escepticismo responde en gran medida a los contratiempos derivados de las purgas por corrupción dentro de la cúpula militar china, las cuales han generado disrupciones en la capacidad operativa del Ejército Popular de Liberación (EPL).

Asimismo, analistas señalan que sectores en Pekín confían en que las elecciones presidenciales de Taiwán en 2028 puedan derivar en la elección de un Gobierno en Taipéi más receptivo a las exigencias diplomáticas de la República Popular.

Preparación militar frente a fecha de invasión

Las fuentes enfatizan que esta reevaluación no implica que el presidente chino, Xi Jinping, haya renunciado a su objetivo militar sobre la isla. La instrucción de estar preparados para tomar Taiwán por la fuerza hacia 2027 —coincidiendo con el centenario del EPL— responde a una meta de capacidad y preparación técnica, distinción que los analistas diferencian de una decisión ejecutiva de iniciar una invasión en ese año.

Pekín nunca ha admitido públicamente la existencia de dicha orden de preparación; sin embargo, mantiene su reclamo soberano sobre el territorio e insiste en reservar la opción militar. Por su parte, las autoridades en Taipéi rechazan el reclamo y afirman que el futuro de la isla pertenece exclusivamente a su población.

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Prioridad de la vía política sin combate

La reciente evaluación se alinea con el informe anual de amenazas presentado en marzo por la comunidad de inteligencia de EE.UU., el cual concluyó que Pekín carecía en ese momento de un plan para invadir en 2027 y mantenía su preferencia por lograr el control de la isla sin recurrir al combate.

En esta misma línea, el propio Xi Jinping abogó nuevamente esta semana por el desarrollo de relaciones pacíficas a ambos lados del estrecho de Taiwán durante un discurso público, reforzando la perspectiva de que la vía diplomática y electoral prevalece en la estrategia de Pekín a corto plazo.