Walmart Carretera a Masaya celebra ocho años de acompañar a las familias nicaragüenses

Ubicada sobre una de las principales vías de acceso de Managua, Walmart Carretera a Masaya es una de las dos tiendas del formato supercenter que la compañía tiene en el país.

Hace ocho años, Walmart Carretera a Masaya abrió sus puertas para acercar a las familias nicaragüenses una propuesta de compra basada en mercancía de calidad, surtido, buen servicio y precios bajos todos los días. Desde entonces, la tienda se ha convertido en un punto de referencia para quienes buscan realizar sus compras en uno de los formatos más reconocidos de la compañía.

“Cumplir ocho años de presencia en Carretera a Masaya representa mucho más que celebrar la trayectoria de una tienda; representa celebrar la confianza que nuestros clientes han depositado en la marca Walmart durante todo este tiempo. Nuestro propósito es contribuir a mejorar la calidad de vida de las familias nicaragüenses y lo hacemos poniendo a su alcance nuestra propuesta de valor de precios bajos todos los días para ahorrarles dinero y vivan mejor”, expresó María Marta Rodríguez, especialista sénior de Asuntos Corporativos.

Este octavo aniversario llega, además, en un momento significativo para Walmart como marca. Recientemente, en Nicaragua, alcanzó el Reconocimiento Huella Regional de Confianza 2026, otorgado por la Revista Estrategia & Negocios, con la máxima distinción Triple C: Confianza, Credibilidad y Compromiso. Este reconocimiento refleja la sólida relación de confianza que Walmart ha construido con sus clientes, proveedores y la comunidad empresarial a lo largo de su trayectoria en el país. Asimismo, resalta tres pilares fundamentales que distinguen a la compañía: liderazgo, fortaleza de la organización y valor de la marca.

Esa confianza también se manifiesta en la trayectoria de Walmart Carretera a Masaya, una de las dos tiendas del formato supercenter que opera la compañía en el país, y que ha formado parte de la vida cotidiana de las familias nicaragüenses.

“Cada aniversario nos permite mirar hacia atrás y reconocer todo lo que hemos construido junto a nuestros clientes. Queremos agradecerles por elegirnos, por confiar en nosotros y por permitirnos ser parte de sus compras durante estos ocho años. También quiero reconocer especialmente a nuestros asociados, porque son ellos quienes, con su compromiso y dedicación, hacen posible que nuestros clientes encuentren cada día una atención cercana y una experiencia de compra que esté a la altura de sus expectativas”, agregó la ejecutiva.

Desde septiembre de 2018, la tienda ha acompañado a sus clientes en sus diferentes necesidades, poniendo a su disposición una amplia variedad de productos, categorías y servicios en un mismo lugar. Por eso, más que conmemorar un año más de operaciones, estos ocho años de Walmart Carretera a Masaya representan una historia construida junto a las familias nicaragüenses.