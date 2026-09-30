Suspenden la primera ejecución de una mujer en 200 años en EE.UU. una hora antes de concretarse

Fue sentenciada por el brutal asesinato perpetrado en 1995 contra una joven de 19 años.

En un giro de último minuto, el Tribunal de Apelaciones del Sexto Circuito aprobó la suspensión de la ejecución de Christa Pike, la única mujer condenada a la pena capital en el estado de Tennessee.

El procedimiento estaba fijado para comenzar a las 10:00 a.m. (hora local) de este miércoles, fecha en la que se había autorizado la presencia de familiares de la víctima, allegados de la rea e integrantes de los medios de comunicación como testigos.

Su defensa celebró el fallo judicial a través de un comunicado donde resaltó que la corte reconoció “las serias preocupaciones” en torno al proceso penal. En audiencias previas, los abogados defensores argumentaron que los protocolos estatales infligirían un sufrimiento tortuoso a Pike debido a su delicada condición física, médica y a cuadros severos de trastorno de estrés postraumático.

De infancia violenta a crimen pasional

Pike, que actualmente tiene 50 años, fue condenada a la máxima pena por el brutal asesinato de Colleen Slemmer, de 19 años, ocurrido en 1995. Según la acusación, la víctima fue atraída con engaños a una zona boscosa, donde sufrió torturas y perdió la vida a manos de Pike —que tenía 18 años en el momento de los hechos— y de su novio de aquel entonces, bajo la sospecha de que Slemmer intentaba quitarle a su pareja.

A pesar de que los abogados defensores expusieron que la infancia de Pike estuvo marcada por graves abusos e intercedieron ante el gobernador de Tennessee, Bill Lee, para solicitar la clemencia ejecutiva, el mandatario estatal rechazó la petición y confirmó que no intervendrá para frenar el cumplimiento de la sentencia.