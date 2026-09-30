Avión con destino a Israel aterriza de emergencia en Arabia Saudita tras el ataque de un piloto al otro

El vuelo FZ1073, que cubría la ruta entre Dubái y Tel Aviv, fue desviado a la ciudad de Tabuk luego de que la tripulación y los pasajeros redujeran a un presunto agresor; las autoridades investigan la emisión de la alerta de secuestro.

Un avión de la aerolínea Flydubai que cubría la ruta entre Dubái y Tel Aviv se vio obligado a realizar un aterrizaje de emergencia este miércoles en el aeropuerto de Tabuk, Arabia Saudita, tras registrarse un violento incidente en el interior de la cabina de mando. Aunque la activación de códigos de emergencia en el espacio aéreo encendió inicialmente las alarmas en Israel ante la sospecha de un posible secuestro, fuentes de seguridad israelíes aclararon posteriormente que no se trató de una toma de control de la aeronave por parte de un grupo hostil.

El vuelo FZ1073, cuyo destino final era el Aeropuerto Internacional Ben Gurión, fue desviado hacia territorio saudí mientras se vivían momentos de extrema tensión a bordo. La compañía aérea confirmó que todos los pasajeros se encuentran a salvo y que colabora estrechamente con los organismos de seguridad para esclarecer las circunstancias del hecho, sin emitir aún un pronunciamiento oficial sobre la causa que obligó a modificar el trayecto.

Ataque al piloto y caída en picada de 15.000 pies

De acuerdo con testimonios de los viajeros publicados por el diario The Times of Israel, la emergencia se desató cuando un integrante de la propia tripulación habría apuñalado al piloto en un intento por provocar la caída de la aeronave.

“Oímos gritos, el avión se precipitó”, relataron testigos que presenciaron cómo el avión descendió abruptamente alrededor de 15.000 pies antes de que varios pasajeros y miembros del personal de vuelo lograran intervenir, abalanzarse sobre el agresor y reducirlo a bordo.

A través de videos difundidos en redes sociales por los propios pasajeros, se observan imágenes del interior del avión con manchas de sangre y al presunto atacante maniatado. En los registros audiovisuales, los viajeros describieron escenas de intenso pánico, confirmando que el piloto sufrió heridas graves y requirió evacuación médica inmediata al tocar tierra.

Emisión de códigos de alerta e investigación

Los datos públicos de seguimiento de radar mostraron que la aeronave emitió el código 7700, indicador internacional de emergencia general. Asimismo, se registró una transmisión breve del código 7500, señal estándar utilizada para advertir sobre interferencias ilícitas o intentos de secuestro, circunstancias que permanecen bajo investigación formal.

El dramatismo de la jornada fue compartido por familiares de los viajeros, como Yasmin Abukasis, madre de una de las pasajeras: “Estaban seguros de que iban a morir; vieron mucha sangre alrededor”, expresó aliviada tras confirmar que su hija había logrado llegar a tierra con vida.

Las autoridades aeroportuarias de Arabia Saudita y agencias internacionales de aviación continúan con las pesquisas para determinar las motivaciones del ataque en pleno vuelo.