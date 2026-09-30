Israel califica de “intento de atentado terrorista” el incidente a bordo de Flydubai

Así lo afirmó el ministro de Defensa del país al comentar lo sucedido este miércoles.

El ministro de Defensa de Israel, Israel Katz, afirmó este miércoles que el incidente ocurrido a bordo del avión de Fydubai, que se vio obligado a realizar un aterrizaje de emergencia tras la pelea de dos pilotos, “fue un intento de atentado terrorista yihadista”, reportó The Times of Israel.

“El grave incidente ocurrido a bordo del avión de Flydubai fue un intento de atentado terrorista yihadista que solo pudo ser frustrado gracias a la valentía de varios pasajeros israelíes, que irrumpieron en la cabina, redujeron al terrorista y, con sus propias manos, devolvieron el control del avión a otro miembro de la tripulación que se encontraba allí”, declaró Katz.

Indicó que, según la información inicial, “el terrorista” tenía solo un objetivo que consistía en estrellar el avión con todos sus pasajeros.

¿Qué ocurrió?

El vuelo FZ1073 de Flydubai, que cubría la ruta entre Dubái y Tel Aviv con 174 pasajeros a bordo, transmitió una señal de emergencia unos 90 minutos después del despegue, cuando ya había entrado en el espacio aéreo de Jordania, despertando temores de un posible secuestro.

Tras ser desviada, la aeronave aterrizó finalmente en Arabia Saudita. Se reporta que el incidente fue provocado por una pelea entre los pilotos, después de que uno de ellos intentara suicidarse estrellando el avión, lo cual fue evitado por el copiloto en la cabina.

Durante la pelea se transmitieron las señales de socorro 7700 y 7500 —utilizadas para indicar una toma de control hostil e intervención ilegal—, lo que alertó a los sistemas de seguridad de Israel y de todo Oriente Medio y provocó la suspensión de los despegues en el aeropuerto Ben Gurión de Tel Aviv.

Según reportan medios israelíes citando a un alto funcionario, el piloto que intentó estrellar la aeronave planeaba llevar a cabo un ataque similar al ocurrido el 11 de septiembre de 2001 en EE.UU., cuando cuatro aviones comerciales fueron secuestrados por miembros de Al Qaeda*. Esta versión está cobrando fuerza en Israel.