El feminicidio de la joven Ariadna Fernanda López Díaz conmociona a México

La mujer salió de un bar en la colonia Condesa de Ciudad de México y abordó un taxi. Un día después, su cuerpo fue hallado en la carretera a Tepoztlán, en el estado de Morelos

El feminicidio de Ariadna Fernanda López Díaz ha provocado repudio e indignación en México. El cuerpo de la joven fue hallado al costado de una carretera, un día después de haberse reportado su desaparición.

El pasado 30 de octubre, López Díaz salió de un bar en la colonia Condesa, en la alcaldía Cuauhtémoc de Ciudad de México, y abordó un taxi, pero nunca llegó a su destino. Desde ese momento, sus seres queridos comenzaron a buscar a la joven.

«Jamás pensé pasar por esto con alguien de los míos. Por favor, si alguien la ha visto, o sabe algo de ella. Por favor repórtense a este número. Estamos muy preocupados por ella, ya que abordó un taxi y desde ahí no sabemos de su paradero», escribió en sus redes sociales una usuaria llamada Val, que es familiar de López Díaz.

Localización

Un día después, el lunes 1 de noviembre, una pareja de ciclistas tomó la carretera de Ciudad de México a Tepoztlán, un pueblo en el vecino estado de Morelos. Cuando pasaron una curva conocida como La Pera, se detuvieron a hidratarse.

«Ahí hallamos el cuerpo de una chica de unos 25 años, de 1,60 metros aproximadamente», informó uno de los ciclistas en redes sociales. En la publicación incluyeron fotografías de cuatro tatuajes, de un collar y de una pulsera que llevaba la víctima, para ayudar en su identificación.

De acuerdo con sitios de denuncia ciudadana, el cuerpo de López Díaz «tenía huellas de violencia».

Indignación

«Mi Fer, ¿por qué tu? Este mundo de mierda donde no puedes salir tranquila a la calle. Solo le pido a Dios mucha fuerza para todos nosotros, vieras cuánta gente esté pendiente de ti, que no lo creerías. Que miedo, jamás pensé que esto llegaría a una de las mías», lamentó Val.

«Me dejas vacía, no sabes cuánto dolor tengo, fui yo la que recibió todo el golpe y la que aviso a todos. No puedo, ayúdame», añadió.

Por su parte, el ciclista que localizó el cuerpo escribió un emotivo mensaje de despedida. «Ahora sé que te llamabas Ariadna y también sé que mucha gente te estaba buscando y que eras muy querida por tus amigos y familia. Lamento mucho que seas una víctima más de este podrido sistema y que hay muchas otras a las que nadie encuentra y terminan ahí sus días», tuiteó.

más ninguna tenga que sufrir algo así, que ninguna familia tenga que buscar a sus hijas, esposas, primas, novias, hermanas. No concibo aún como un día tan bonito que estábamos viviendo Mariana Mariana y yo en nuestras bicis se volviera algo tan duro de ver, contar, asimilar — Gpo.Siade.Ac.oficial (@Gposiadeoficial) November 2, 2022

«En el fondo de mi corazón hay un poco de paz porque ya tu familia va en tu búsqueda, pero por otro lado no me quiero quedar con la imagen que no me he podido sacar de la cabeza desde el lunes que te encontré. Deseo también que nunca más ninguna tenga que sufrir algo así, que ninguna familia tenga que buscar a sus hijas, esposas, primas, novias, hermanas», agregó el ciclista.

El caso de López Díaz generó una ola de indignación en el país latinoamericano. Usuarios de redes sociales compartieron mensajes con la etiqueta #JusticiaParaAriadna.

¡Exigimos !! #JusticiaParaAri una chica que salió a divertirse a la condesa el día domingo 30 de octubre y fue hallada sin vida el lunes 31 de octubre a un costado de la autopista la Pera-Cuautla, en Tepoztlán, Morelos. Levantemos la voz por Ari. #JusticiaParaAriadna #niunamas pic.twitter.com/QSL7OQ2Gny — camilazoerc (@camilazoerc) November 3, 2022

«Este es el terror en el que vivimos las mujeres en México. Vuela alto Ari, aquí nos encargaremos de que tengas justicia», expresó Yuli Zuarth.

Tomó un taxi en la Condesa, CDMX y ayer la encontraron asesinada en una carretera de Morelos. Su familia no volverá a verla. Tenía 25 años. Este es el terror en el que vivimos las mujeres en México. Vuela alto Ari, aquí nos encargaremos de que tengas justicia.#JusticiaparaAri pic.twitter.com/rR93JluX6d — Yuli Zuarth (@yulizuarth) November 3, 2022

«Hoy alzo la voz por Ari, que ya no puede hacerlo. Los invito a que alcen la voz conmigo en nombre de ella», tuiteó, por su parte, Camila Zoe, acompañando el trino con las etiquetas #MéxicoFeminicida y #NiUnaMenos.

Hoy alzo la voz por Ari, que ya no puede hacerlo y los invito a que alcen la voz conmigo en nombre de ella.

#JusticiaParaAri #justiciaparaFer #niunamas #JusticiaParaAriadna#Méxicofemeninicida #NiUnaMenos pic.twitter.com/nmt05NgJM0 — camilazoerc (@camilazoerc) November 3, 2022

Otra usuaria de Twitter lamentó el caso: «No te conocí pero mis conocidas te buscaban, mi amiga te quería, tú familia te esperaba, merecías vivir libre y sin miedo, no merecías ese final, no deberías ser una estadística más en este país feminicida».

no te conocí pero mis conocidas te buscaban, mi amiga te quería, tú familia te esperaba, merecías vivir libre y sin miedo, no merecías ese final, no deberías ser una estadística más en este país feminicida #JusticiaParaAriadna — (@BeckBeecky) November 3, 2022

Entre enero y septiembre del 2022, las autoridades mexicanas reportaron 695 feminicidios y 2.136 asesinatos de mujeres en el país. Además, se contabilizan 50.812 víctimas femeninas de lesiones dolosas y 497 casos de trata de mujeres.