Captan el agónico «eco de luz» de la explosión de una estrella

Un equipo internacional de astrónomos fusionó, en una breve animación, las imágenes obtenidas con el Telescopio Espacial Hubble (TEH) durante 1.991 días del intenso estallido de la supernova SN 2016ADJ. El video muestra la explosión de la estrella en el mismo centro, seguida de anillos de luz o «ecos de luz» que aparecieron cuando el resplandor del estallido alcanzó varias capas de polvo en las inmediaciones de la supernova, después de que se desvaneciera lentamente.

La supernova SN 2016ADJ fue descubierta en 2016 en la galaxia Centaurus A, situada a casi 16 millones de años luz de la Tierra, detallaron los científicos. Centaurus A está llena de carriles de polvo y cuando la luz de la supernova, que se propaga lateralmente, alcanza estas áreas polvorientas con el tiempo, se iluminan más y más lejos de la posición original de la explosión, creando una serie de anillos de emisión en expansión llamados ecos de luz.

El profesor Maximillian Stritzinger, de la Universidad de Aarhus (Dinamarca), dijo: «El conjunto de datos es notable y nos permitió producir imágenes y animaciones en color muy impresionantes que muestran la evolución de los ecos de luz durante un período de cinco años, un fenómeno anteriormente solo documentado en un puñado de otras supernovas».

«La onda expansiva de esta poderosa explosión de supernova está desplazándose con rapidez hacia el exterior a más de 10.000 km/s. Delante de esta onda expansiva hay un intenso destello de luz emitido por la supernova, y esto es lo que está causando los anillos en expansión que podemos ver en las imágenes», explicó, por su parte, el Dr. Lluis Galbany, del Instituto de Ciencias Espaciales de Barcelona, quien es coautor del estudio, publicado el pasado jueves en The Astrophysical Journal Letters.

«Una buena analogía cotidiana es imaginar el final de un espectáculo de fuegos artificiales: el brillante estallido de luz de un cohete al final del espectáculo iluminará el humo de cohetes anteriores que aún persisten en el área. Al comparar una serie de fotografías tomadas durante varios minutos, se podría medir todo tipo de información que no está directamente relacionada con la explosión más reciente que está iluminando la escena», comparó el Dr. Stephen Lawrence, de la Universidad de Hofstra (EE.UU.), también coautor de la investigación.

