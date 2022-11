VIDEO: La NASA lanza la misión a la Luna con su cohete más poderoso hasta la fecha

La NASA informó este miércoles que el cohete Space Launch System (SLS), que forma parte de la misión no tripulada Artemis I con destino hacia Luna, despegó de manera exitosa desde la plataforma de lanzamiento 39-B del Centro Espacial Kennedy, en Florida (EE.UU.).

We are going.

For the first time, the @NASA_SLS rocket and @NASA_Orion fly together. #Artemis I begins a new chapter in human lunar exploration. pic.twitter.com/vmC64Qgft9

— NASA (@NASA) November 16, 2022