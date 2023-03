VIDEO: Un caimán de 3 metros se pavonea en una lujosa comunidad de Florida

Un video grabado con un celular captó a un enorme caimán cruzando tranquilamente una calle en el Forest Glen Golf & Country Club en Naples, Florida (EE.UU.).

El reptil, de unos 3 metros de longitud, causó a la vez terror y admiración entre los habitantes de esa lujosa comunidad, que no tardaron en subir imágenes del animal en sus redes sociales.

LARGE FLORIDA GATOR! Check out this BIG guy crossing the road in the Forest Glen community in Naples, FL 🐊

VIA: @MattDevittWINK & Catalina#alligator #naples #winkweather #gator #ehp #evergladesholidaypark #florida #floridalife #happyfriday #stpatricksday pic.twitter.com/8l1VuaGf3l

— Everglades (@everglades) March 17, 2023