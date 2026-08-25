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Canadá actualiza alerta de viaje para México: recomienda “extremar precauciones” y evitar zonas en 13 estados

El gobierno canadiense advierte a sus ciudadanos sobre los índices de delincuencia y secuestros vinculados a la presencia del crimen organizado.

Por Redaccion Central
Redaccion Central

Foto Magnific

OTTAWA, CANADÁ. — El Gobierno de Canadá actualizó este martes su aviso oficial de viaje para México, recomendando formalmente a sus ciudadanos “extremar las precauciones” debido a los altos niveles de delincuencia y secuestros registrados en el territorio mexicano.

A través de su mapa oficial, las autoridades canadienses identificaron de manera específica regiones pertenecientes a 13 estados de la República Mexicana a las cuales aconseja evitar todo viaje que no sea catalogado como esencial, atribuyendo esta restricción a las condiciones de violencia imperantes y a la operación activa de grupos del crimen organizado en esos sectores.

El mapa oficial de alertas consulares de Canadá actualizó el nivel de riesgo en zonas específicas de 13 estados mexicanos, exhortando a su población a posponer actividades no esenciales en estas demarcaciones.

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