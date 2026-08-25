Canadá actualiza alerta de viaje para México: recomienda “extremar precauciones” y evitar zonas en 13 estados

OTTAWA, CANADÁ. — El Gobierno de Canadá actualizó este martes su aviso oficial de viaje para México, recomendando formalmente a sus ciudadanos “extremar las precauciones” debido a los altos niveles de delincuencia y secuestros registrados en el territorio mexicano.

A través de su mapa oficial, las autoridades canadienses identificaron de manera específica regiones pertenecientes a 13 estados de la República Mexicana a las cuales aconseja evitar todo viaje que no sea catalogado como esencial, atribuyendo esta restricción a las condiciones de violencia imperantes y a la operación activa de grupos del crimen organizado en esos sectores.