Chiapas: Queman viva a mujer tras acusaciones de “brujería”

El atroz feminicidio ocurrió la noche del 22 de septiembre en el ejido Las Tacitas; pobladores la rociaron con gasolina mientras las autoridades de Chiapas mantienen silencio y cero detenciones.

OCOSINGO, CHIAPAS. — Un acto de extrema violencia colectiva motivado por la superstición cobró la vida de una mujer en el municipio de Ocosingo, luego de que pobladores del ejido Las Tacitas, en la región de Las Cañadas, la privaran de la vida en una hoguera improvisada tras acusarla de ejercer “brujería”, reporta el portal HeraldoNet.com.

De acuerdo con los reportes locales, el crimen se cometió la noche del pasado 22 de septiembre. La víctima —cuya identidad no ha sido confirmada por peritos oficiales— fue agredida en la vía pública ante la mirada de la comunidad, donde los responsables la rociaron con gasolina y le prendieron fuego.

Linchamientos amparados en falsos “usos y costumbres”

El caso ha generado consternación e indignación social al evidenciar cómo la violencia extrema y la falta de estado de derecho se disfrazan falsamente de “usos y costumbres” para encubrir ejecuciones extrajudiciales en la entidad.

Hasta el momento, las instituciones de seguridad y la fiscalía estatal no han emitido un posicionamiento oficial ni reportan personas aprehendidas, lo que refleja una vez más la lentitud en la procuración de justicia en las zonas rurales del estado.