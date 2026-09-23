Cierran la montaña rusa X2 de Six Flags tras denuncias por severas lesiones cerebrales en más de 100 visitantes

Tres nuevas demandas cuestionan el diseño de la emblemática atracción de cuarta dimensión; entre las afectadas se encuentra una mujer que terminó en coma y requirió cirugía cerebral de urgencia.

El parque de atracciones Six Flags Magic Mountain mantiene clausurada la montaña rusa X2 desde la noche del pasado 12 de julio, luego de que salieran a la luz tres nuevas demandas judiciales que atribuyen lesiones cerebrales graves a sus bruscos movimientos. Aunque la empresa ha evitado emitir pronunciamientos sobre los litigios pendientes, abogados de los afectados informaron que más de 100 personas sostienen haber sufrido daños neurológicos de diversa consideración tras subir a la atracción en los últimos dos años, según reportes de ABC News y CNN en Español.

Las acciones legales, presentadas esta misma semana, señalan que el diseño de la montaña rusa ha presentado fallas estructurales y de seguridad desde su inauguración en 2002. Entre las afecciones médicas documentadas por los demandantes figuran conmociones, hemorragias cerebrales, intervenciones quirúrgicas de emergencia, estados de coma, pérdida de memoria e incapacidad laboral permanente.

Asientos giratorios y velocidades de 128 km/h

La atracción X2 se convirtió durante años en una de las mayores ofertas del parque gracias a su complejo sistema de “cuarta dimensión”, el cual permite que los asientos giren 360 grados de forma independiente alrededor de la vía. Durante un recorrido de aproximadamente dos minutos, los trenes alcanzan velocidades de casi 128 km/h combinadas con caídas casi verticales y giros impredecibles.

El equipo legal a cargo de las demandas civiles precisó que recibió el testimonio de cientos de personas, pero decidió asumir de forma estricta los casos de aquellos pacientes que contaran con historial médico documentado.

“Six Flags ha estado jugando deliberadamente con la vida de las personas”, aseveró el abogado Christopher Bulone durante una conferencia de prensa, exigiendo que la montaña rusa permanezca fuera de servicio de forma definitiva.

El impactante testimonio de Pamela Guillén

Uno de los casos más dramáticos detallados en la acusación es el de Pamela Guillén, quien acudió al parque en julio para celebrar el cumpleaños número 16 de su hija. X2 fue el último juego mecánico al que abordó ese día.

De acuerdo con su relato concedido a ABC News, tras descender de la atracción se sintió confundida y desorientada, perdiendo el conocimiento poco después. “Todo quedó en blanco. Mi siguiente recuerdo es despertar en el hospital unas dos semanas después”, declaró la víctima.

Guillén sufrió una lesión cerebral traumática que requirió una cirugía de urgencia para detener una hemorragia. Tras la intervención, permaneció intubada y en coma durante casi un mes. Como consecuencia de los daños sufridos, la mujer tuvo que aprender nuevamente a hablar y caminar, y actualmente padece de dolores de cabeza recurrentes, niebla mental y requiere medicación diaria para prevenir convulsiones.