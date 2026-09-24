Trump y Xi Jinping se reúnen en Washington

La reunión llega con la tregua comercial prorrogada hasta enero, con Taiwán, la guerra en Irán y la inteligencia artificial, entre los principales asuntos sobre la mesa.

El presidente de EE.UU., Donald Trump, inició su reunión con su homólogo chino, Xi Jinping, quien llegó a Washington en una visita de Estado. Se trata del tercer encuentro entre ambos líderes en menos de un año.

El presidente, acompañado por la primera dama Melania Trump, recibió a Xi Jinping frente a la Casa Blanca, junto con su esposa, Peng Liyuan.

Antes de la reunión, Trump afirmó que la inteligencia artificial ocupará un lugar destacado en las conversaciones. “La superinteligencia (SI) será un tema clave de discusión, pero quiero dejarla exactamente donde está. Esa es también la postura de China. ¡Nuestra salvaguarda es el Departamento de Justicia!”, escribió Trump este jueves en Truth Social.

.@POTUS and @FLOTUS welcome Chinese President Xi Jinping and Madame Peng to the White House pic.twitter.com/BWRCyM6aiZ — Rapid Response 47 (@RapidResponse47) September 24, 2026

Xi, por su parte, afirmó en un discurso escrito que Washington y Pekín “deberían ser socios, no adversarios”. “China y Estados Unidos deben trabajar en la misma dirección para promover una relación estable, caracterizada principalmente por la cooperación, una competencia moderada, diferencias controlables y una paz duradera, forjando un camino correcto para que dos grandes potencias coexistan adecuadamente en la nueva era”, señaló.

Poco antes del inicio de las conversaciones, el secretario del Tesoro de EE.UU., Scott Bessent, anunció que ambas partes habían prorrogado la tregua comercial, que expiraba el 10 de noviembre. El alto funcionario estadounidense precisó que el acuerdo se extenderá hasta el 10 de enero.