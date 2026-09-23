El vínculo entre EE.UU. y España es “más sólido que el acero” del puente de Brooklyn, dice Pedro Sánchez

El presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, afirmó este miércoles en Nueva York que la relación entre España y EE.UU. es “más sólida que el acero que sostiene el puente de Brooklyn”, durante su intervención en un foro organizado por la Cámara de Comercio España-EE.UU. en el marco de su viaje para participar en la Asamblea General de la ONU.
Según el mandatario, la relación bilateral está “por encima de cualquier circunstancia política y de cualquier diferencia que pueda existir respecto a las acciones de uno u otro Gobierno”. “Lo que nos une es claramente mucho mayor que lo que nos separa”, dijo Sánchez. Y agregó que ambas naciones no son “solo socios comerciales”, sino “socios esenciales”.
Las palabras llegan después de varios meses de tensiones entre Madrid y Washington. Trump ha cuestionado duramente a España por su negativa a elevar el gasto militar al 5 % del PIB, llegó en julio a calificar al país de “horrible” en la OTAN y amenazó con cortar el comercio bilateral.
Más recientemente, volvió a cargar contra el Gobierno de Sánchez por la crisis migratoria en Ceuta, mientras Madrid ha mantenido diferencias con Washington también por la guerra con Irán y el uso de bases españolas.
Spanish PM Pedro Sánchez:
The bond that unites Spain and the United States is solid — more solid than the steel that supports the Brooklyn Bridge.
And it stands above any political circumstance and any differences that may exist regarding the actions of one government or… pic.twitter.com/rCLBWUi97i
— Clash Report (@clashreport) September 23, 2026