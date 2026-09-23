Confirman la condena de cárcel contra un futbolista español por abuso sexual

El Tribunal Supremo de España confirmó la condena de cuatro años de prisión contra el futbolista Santiago Mina, por un delito de abuso sexual a una mujer en julio de 2017 en una furgoneta estacionada en las proximidades de una discoteca, informaron este miércoles medios locales.

La Sala de lo Penal desestimó 29 motivos de recurso y sostuvo que Mina “aprovechó la proximidad, la sorpresa y la situación en que se encontraba la perjudicada para ejecutar dos actos sexuales inconsentidos, interrumpiendo su actuación cuando percibió que la continuación exigiría vencer una oposición mediante la fuerza”.

De la misma forma, descartó elevar la pena de cárcel a seis años y rebajó de 50.000 a 25.000 euros la indemnización por el daño moral causado a la víctima.