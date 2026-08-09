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Trump ya no puede usar las canciones de Taylor Swift en sus redes

Le desaparecen videos hechos con esas canciones

Por Redaccion Central
Redaccion Central

Donald Trump y Taylor Swift.

Una canción de Taylor Swift fue retirada de una publicación de TikTok vinculada a Donald Trump, después de que la cuenta Team Trump utilizara August como fondo de un video del mandatario y Melania Trump viendo fuegos artificiales.

El clip, publicado a comienzos de agosto, incluía el mensaje “Donald Trump es tu presidente” y una mención a Swift. Sin embargo, este viernes usuarios estadounidenses detectaron que el audio había sido eliminado y aparecía como no disponible.

No sería el único caso: otras publicaciones vinculadas a Trump y a la Casa Blanca que utilizaban canciones de Swift también han desaparecido de TikTok.

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