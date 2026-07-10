Exdirector interino de la DEA presiona a México para que acepte operaciones militares estadounidenses contra los cárteles

Washington – Derek Maltz Sr., exdirector interino de la DEA, llamó este jueves al gobierno de México a integrarse a la Coalición Anticarteles de las Américas y a ampliar la cooperación con Estados Unidos, al tiempo que expresó su esperanza de que la presidenta Claudia Sheinbaum solicite el uso de fuerzas militares y de seguridad estadounidenses para desmantelar a los grupos criminales que operan en territorio mexicano.

El llamado llega en un momento en que la administración de Donald Trump ha exhortado a los países latinoamericanos a aceptar operaciones conjuntas dentro de sus fronteras, estrategia que Sheinbaum ha rechazado sistemáticamente bajo el principio de “coordinación sin subordinación”.

Maltz publicó sus declaraciones en la red social X y las acompañó de una entrevista en Newsmax, en la que sostuvo que los cárteles “no son criminales” ni “cárteles de droga”, sino “terroristas muy sofisticados”.

Afirmó que han matado a más estadounidenses que todas las organizaciones terroristas juntas y que, por esa razón, “tienen que ser aniquilados”.

El exfuncionario precisó que la ofensiva contra los cárteles arrancó el 20 de enero de 2025, cuando Trump los declaró organizaciones terroristas y reconoció al fentanilo como arma de destrucción masiva. Desde entonces, dijo, las agencias estadounidenses están “totalmente enfocadas y comprometidas” en desmantelar su capacidad operativa.

Maltz reconoció que la cooperación con México ha dado resultados, como la reciente captura del sobrino de “El Chapo” y la muerte de “El Mencho” con apoyo de inteligencia estadounidense, pero insistió en la necesidad de una mayor participación de fuerzas de EE.UU.

La postura de Sheinbaum ha sido consistente: la soberanía “no es negociable” y la cooperación existe, pero sin soldados estadounidenses operando en suelo mexicano.