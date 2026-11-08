Fue detenida una mujer en Mérida tras simular dedicación al hogar para obtener pensión de 40 mil pesos mensuales

La Fiscalía estatal descubrió que la imputada mintió ante un juez para incrementar la prestación económica a costa de su expareja; enfrenta la causa penal 339/2026 con una pena de 2 a 6 años de prisión.

MÉRIDA, YUCATÁN. — Una mujer enfrenta un proceso penal en el municipio de Mérida, Yucatán, México, por su probable responsabilidad en el delito de falsedad de declaraciones, luego de que investigaciones ministeriales revelaran que mintió ante un juez de lo familiar para obtener una pensión alimenticia de 40 mil pesos mensuales (aproximadamente USD $2,147.00 por mes) (equivalente a 480 mil pesos anuales) a cargo de su expareja.

De acuerdo con los reportes de la indagatoria, la imputada declaró falsamente ante la autoridad judicial que tras la separación conyugal se dedicaba por completo a las labores del hogar y al cuidado de su hijo menor de edad. Con base en dicha aseveración y en los testimonios vertidos en el juicio de divorcio, el juzgador otorgó la fijación del monto económico solicitado.

Investigación de la Fiscalía y consecuencias penales

Sin embargo, personal de la Fiscalía General del Estado (FGE) descubrió la falsedad del testimonio al constatar que la mujer no realizaba las tareas de cuidado declaradas, sino que dejaba al menor a cargo de terceras personas. Asimismo, se determinó que aportó testimonios falsos para incriminar a su expareja y maximizar la pensión fijada en la sentencia civil.

Tras quedar al descubierto la simulación, la mujer fue formalmente notificada del inicio de la causa penal 339/2026. De ser encontrada culpable por la autoridad judicial en el proceso penal correspondiente, la señalada podría alcanzar una sanción de 2 a 6 años de prisión.