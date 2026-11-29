Al menos 40 réplicas han sacudido el sur de California tras el sismo de magnitud 5,0 registrado la mañana de este sábado en Manhattan Beach, cerca de Los Ángeles, informaron las autoridades sismológicas, citadas por medios locales.

Over 40 aftershocks — including a sharp M4.5 near Hermosa Beach are rattling Los Angeles in the strongest L.A. quake sequence since 2014! 🌍🚨 #LosAngeles #Earthquake #California https://t.co/6OeUCqOtF2 — Earthquake Alerts (@Earthquake2day) November 28, 2026

El Laboratorio Sismológico del Instituto Tecnológico de California alertó que la actividad sísmica continuará en los próximos días. Aunque se prevé que la mayoría de los temblores sean leves, los expertos advierten que podrían ocurrir “sismos más fuertes capaces de causar daños”, especialmente cerca del epicentro.

Imágenes captadas por cámaras de vigilancia durante terremoto en California