La noticia habría enfurecido a Elon Musk, que también estaba frustrado por el uso que el Ejército estadounidense hace de la versión terrestre de Starshield.

Irán presuntamente utilizó el sistema de internet satelital Starlink durante su campaña militar contra Estados Unidos, informó The Washington Post, citando a fuentes familiarizadas con las operaciones. El uso del servicio para apoyar acciones militares iraníes no había sido reportado anteriormente.

Según el periódico, Elon Musk, director de SpaceX, empresa que proporciona Starlink, se enteró de esta situación en marzo, durante el punto álgido de los combates en Oriente Medio. Cuatro personas confirmaron al medio el presunto uso del sistema, aunque hablaron bajo condición de anonimato por temor a posibles represalias de Musk o sus organizaciones.

La noticia habría enfurecido al empresario, que también estaba frustrado por el uso que el Ejército estadounidense hace de una versión de Starshield, pensada para operaciones terrestres, en misiones con drones. Su malestar aumentó porque, menos de dos meses antes, había tomado medidas para impedir que otro adversario de Washington utilizara Starlink en la guerra.

De acuerdo con una fuente familiarizada con las discusiones internas de la compañía, al final de esa misma semana al menos dos ejecutivos habían sido despedidos por los incidentes relacionados con el uso indebido del servicio.