Ha tenido una magnitud de 5,0 y se ha registrado en la costa cerca de Los Ángeles.

Un fuerte terremoto de magnitud 5,0 se registró en la tarde de este sábado frente a las costas del estado estadounidense de California, cerca de Los Ángeles, reportó el Servicio Geológico del país.

Footage captured by a Ring camera shows the moment a magnitude 5.0 earthquake shakes Los Angeles, California. https://t.co/CbdtZPsyw5 — Weather Monitor (@WeatherMonitors) November 28, 2026

BREAKING: A large fire and thick smoke are visible at the Chevron refinery following a magnitude 4.7 earthquake Los Angeles County, California. https://t.co/OxgIGUYH8i — Weather Monitor (@WeatherMonitors) November 28, 2026

El sismo ocurrió a las 17:30, hora local, con un epicentro localizado a 6 kilómetros al oeste-suroeste de la localidad costera de Manhattan Beach y tuvo una profundidad de 12,2 kilómetros.

Redondo Earthquake! Just felt it and then this large fire started somewhere in Manhattan Beach or El Segundo area https://t.co/nJghYgfBZj — Alex Krause (a19grey.eth) (@a19grey) November 28, 2026

Hasta el momento, no se ha reportado si hay heridos o daños.