La “estrella porno más famosa” de Italia, Ilona Staller, de 75 años, anunció recientemente su candidatura a la alcaldía de Roma de cara a las próximas elecciones, con la promesa de aportar “nueva energía” y hacer “más sexy” a una ciudad de 3,5 millones de habitantes, según informa The Telegraph.

Conocida como la Cicciolina, se hizo famosa por ser la primera mujer en mostrar sus senos en la televisión italiana en directo y por haber ocupado un escaño en el Parlamento de Italia entre 1987 y 1992 por el Partido Radical, etapa en la que llegó a ofrecerse a mantener relaciones sexuales con Saddam Huseín para evitar la guerra del Golfo.

En declaraciones a la prensa, detalló que su plataforma electoral se centrará en asuntos cotidianos de la urbe, como plantar árboles, reparar las calles llenas de baches, mejorar la deteriorada infraestructura y frenar el sacrificio de los jabalíes salvajes que suelen deambular entre el tráfico y alimentarse de la basura acumulada.