López Obrador celebra resultado de elecciones presidenciales y esto es lo que dijo

El presidente calificó como “bochornosa” la actitud que tuvo la oposición al anunciar triunfos inexistentes.

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, celebró hoy lunes el resultado de las elecciones presidenciales realizadas la víspera y que ganó la candidata de su partido, Claudia Sheinbaum.

“Confieso que estoy muy contento y estoy muy orgulloso por la actitud de nuestro pueblo”, dijo el mandatario en su primera conferencia de prensa posterior a los comicios.

“(Celebro) la forma en que los mexicanos nos manifestamos y hacemos valer nuestras libertades y nuestra vocación democrática. Realmente es un pueblo ejemplar. Ayer se demostró. Participaron cerca de 60 millones de ciudadanos que de manera libre decidieron sobre el futuro de nuestro país”, señaló.

También aseguró que el pueblo mexicano probó que es uno de los más conscientes, politizados y agradecidos del mundo.

“Por eso me llena de orgullo ser el presidente de México (…). Durante siglos, los conservadores quisieron sembrar la idea de que el pueblo no agradece y no es así, el pueblo es bueno, es noble y sabe muy bien lo que le conviene y lo que no”, dijo.

Gracias, gracias, gracias; no les voy a fallar. Vamos a avanzar con el Segundo Piso de la Cuarta Transformación. pic.twitter.com/vwXlA7w54X — Dra. Claudia Sheinbaum (@Claudiashein) June 3, 2024



Balance

El presidente confirmó que anoche habló con Sheinbaum y destacó que ya ejerció como jefa de Gobierno de la Ciudad de México, y es una mujer preparada, inteligente y, sobre todo, honesta.

“Imagínense lo que es entregar la presidencia a una mujer luego de 200 años de que solo gobernaron hombres. Es la candidata más votada en la historia de México”, destacó al ratificar que, en cuanto él termine su gestión el próximo 30 de septiembre, se retirará de la vida pública.

“Me siento muy contento porque estamos terminando nuestro mandato. Me voy a retirar con muchísima satisfacción. Voy a poder decir cuando le entregue la banda presidencial: misión cumplida”, señaló.

López Obrador aseguró que a él sólo le tocó conducir un proceso en el que los verdaderos protagonistas fueron millones de mujeres y de hombres que han luchado por un México más justo, libre, democrático e igualitario.

Con respecto a la jornada electoral, advirtió que la oposición apostó a la violencia y a la confrontación pero el domingo por la noche terminó sumida en situaciones vergonzosas como la de anunciar el inexistente triunfo de Xóchitl Gálvez, la abanderada de la coalición Fuerza y Corazón por México, así como del resto de sus candidatos.

“Una de las cosas que hay que revisar son las estrategias de los publicistas, porque ni siquiere son propagandistas. ¿Cómo exponen a la candidata del grupo opositor a que salga a decir, sin ninguna prueba, que ganaron? Fue un espectáculo realmente bochornoso”, lamentó.