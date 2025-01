Vías no aptas: ¿nos cubre el seguro de coche la asistencia si conducimos por ellas?

En 2014 se produjo un antes y un después en términos de desplazamientos viales por México. Y es que fue entonces cuando se produjo la entrada en vigor de un importantísimo artículo: el 63 Bis perteneciente a la Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal.

Ese documento legislativo abarca varias medidas, pero hoy nos centraremos en una en concreto: la que obliga a los conductores a contratar un seguro para carro. Se trata del Seguro Obligatorio de Responsabilidad Civil Vehicular, el cual pasó a ser indispensable en el supuesto caso de que circulen por vías, caminos y puentes federales.

Habiendo mencionado recientemente las vías, es un buen momento para profundizar en unas en particular por las que suelen transitar algunos mexicanos. Nos referimos a las vías no aptas.

Son numerosos los ciudadanos de México que se preguntan si el seguro de coche cubre la asistencia en caso de estar conduciendo por este tipo de caminos que, por diversos motivos, no son aptos para la circulación vial. Seguidamente desvelaremos dicha cuestión.

Conducción legalmente posible pero con escasas coberturas

Lo primero que hay que decir es que los mexicanos están legalmente habilitados para conducir por las vías no aptas, sea cual sea su automóvil o vehículo, siempre y cuando respeten las normas viales.

Es por este motivo que algunos se decantan por circular por vías no aptas, aunque si también es tu caso, has de ser consciente de que los seguros para carro están muy limitados en dicho sentido.

Supongamos que se produce un contratiempo que da pie a que el carro requiera asistencia mecánica. Esto es bastante habitual en las vías no aptas, ya que al no estar bien acondicionadas, el firme irregular provoca complicaciones como pinchazos en los neumáticos.

Si tiene lugar un escenario como el que acabamos de describir, el seguro para carro lo más probable es que no ofrezca asistencia mecánica. Así pues, sería el conductor quien debería gestionar por sus propios medios la solución oportuna.

Lo mismo hay que decir si el accidente es algo más grave y termina convirtiéndose en un siniestro. Por ejemplo, tras el pinchazo del neumático, el conductor pierde el control del carro y termina colisionando con un bloque de hormigón a velocidad baja. Afortunadamente, no se ha producido ningún percance de salud, pero el carro requiere una reparación. Casi ninguna compañía aseguradora se haría cargo de ella.

Pero, ¿y si es otro tipo de incidente como podría ser un incendio? De nuevo hay que decir que muy pocos seguros de carro responderían, aunque algunos sí lo hacen, indicando específicamente en la póliza que los incendios en vías no aptas están cubiertos.

Esta situación no solo es propia de México. Lo cierto es que en otros países del continente americano también es complicado dar con aseguradoras que cubran las adversidades que tienen lugar en vías no aptas.

Recomendaciones en relación a la circulación por vías no aptas

Teniendo en cuenta que el seguro de coche es muy improbable que cubra la asistencia si conducimos por vías no aptas, hemos creído oportuno recopilar varios consejos que te serán de gran ayuda tanto en México como en otros territorios en los que dichos caminos no son vistos con buenos ojos por las compañías aseguradoras.

En primer lugar, si por determinados motivos crees que vas a circular frecuentemente por vías no aptas, asegúrate de informarte bien antes de contratar un seguro para carro. Concretamente, debes cerciorarte de que la aseguradora en cuestión ofrece asistencia si se conduce por ellas.

Otro consejo muy útil se resume simplemente en no circular con carros antiguos por las vías no aptas. Como hemos dicho antes, las irregularidades en el firme son bastante habituales. Por desgracia, los vehículos con una considerable antigüedad no reaccionan igual de bien que los que son nuevos.

Algunos de los recién fabricados incluso avisan al conductor si la presión de los neumáticos no es la adecuada, factor que se traduce en una mayor probabilidad de acabar sufriendo algún tipo de incidente en una vía no apta.

Las medidas de seguridad directas e indirectas dejan bastante que desear en los carros antiguos. Por el contrario, los más modernos implementan unos sistemas que pueden ser de inestimable ayuda a la hora de evitar contratiempos en las vías no aptas y, por ende, no tener que preguntar a tu aseguradora si cubre o no la asistencia (ya que probablemente la respuesta sea negativa).

Terminamos el artículo con el mejor consejo de todos: en la medida de lo posible, evita las vías no aptas. Afortunadamente, México es un país que está muy bien comunicado por carretera, así que en la mayoría de casos es factible circular por vías cuyo acondicionamiento es excelente y, por ende, son cubiertas al 100% por los seguros de carro.