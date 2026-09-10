5.000 dólares: Trump lanza una jugosa promesa a los ciudadanos adultos de EE.UU.

Claramente la oferta desató el júbilo de los presentes,

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró este miércoles que si el Partido Republicano gana la Cámara de Representantes y el Senado en las elecciones estadounidenses de medio término, otorgará un dividendo de 5.000 dólares a cada ciudadano adulto de su país.

“Esta es mi promesa: si los republicanos ganan tanto la Cámara de Representantes como el Senado de los Estados Unidos —gracias a nuestro tremendo éxito económico, algo sin precedentes en la historia, ya que nunca hemos vivido nada parecido a lo que está ocurriendo—, precisamente debido a nuestra enorme fortaleza y éxito en el ámbito económico, concederé un dividendo de 5.000 dólares a cada ciudadano adulto de los Estados Unidos de América”, afirmó el mandatario en un acto de su partido en Dallas.

El jugoso ofrecimiento desató el júbilo de los presentes, pese a que Trump no precisó cómo ni cuándo se entregarían esos dividendos.