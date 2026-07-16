Acusan a empresa de hija de Bill Gates de generar “clics falsos” para cobrar comisiones

Phoebe Gates, hija menor de Bill Gates y Melinda French Gates, enfrenta una fuerte polémica con su startup Phia, una asistente de compras virtual con inteligencia artificial que ayuda a encontrar los mejores precios en ropa y accesorios.

La compañía, fundada en 2025 junto a su amiga Sophia Kianni, se presenta como una extensión de navegador que compara precios en tiempo real y ofrece códigos de descuento.

Sin embargo, una investigación de Bloomberg reveló un mecanismo cuestionable: cuando el usuario está en las etapas finales de una compra, la extensión abre automáticamente una pestaña en segundo plano que carga el enlace de afiliado de Phia para asegurar que se establezca la cookie y se le atribuya la venta.

Esta práctica, que ocurre sin interacción visible del usuario, es especialmente difícil de detectar en navegadores móviles. Bloomberg probó la extensión en más de 50 sitios web y el mecanismo se repitió consistentemente. Expertos en publicidad digital como Ben Edelman señalaron que el requisito fundamental en el marketing de afiliación es que la comisión solo se paga si el usuario hace clic, y que técnicas como insertar cookies de forma encubierta están prohibidas por las normas del sector.

Esta no es la primera controversia para Phia. El año pasado, investigadores de seguridad afirmaron que la aplicación registraba el historial de navegación de los usuarios, incluyendo capturas de pantalla de las páginas visitadas.

El comunicado de los portavoces de Phia

La misma agencia de noticias consultó a un portavoz de Phia, quien reconoció el problema y afirmó que ya fue solucionado. Además recalcó que la empresa es auditada periódicamente por sus socios de la red de afiliados y que siempre ha cumplido con la normativa.

“En las últimas 24 horas nos enteramos de que una actualización reciente de nuestro código fuente estaba provocando errores de atribución por parte de un subconjunto de usuario”, declaró el portavoz.

“En cuanto recibimos la notificación, nuestro equipo trabajó durante toda la noche para identificar y mitigar el problema, el cual ya ha sido resuelto”, indicó.

De acuerdo a las estimaciones de Appfigures, la aplicación de Phia se descargó 1,2 millones de veces en los últimos 12 meses. En enero de 2026, la revista Forbes informó que la empresa recaudó 43,5 millones de dólares de inversores como Notable Capital, Kleiner Perkins, Khosla Ventures.

Sheryl Sandberg, exdirectora de operaciones de Meta Platforms Inc., también es inversora. Además invirtieron numerosas celebridades, entre los que se encuentran Sydney Sweeney, Khloe Kardashian y Hailey Bieber.

La última valoración pública de la empresa se estima en 185 millones de dólares, tan solo un año después de su lanzamiento.