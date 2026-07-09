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Aeropuerto de Palm Beach en Florida ahora lleva el nombre de Trump

Por Redaccion Central
Redaccion Central

Aeropuerto Internacional de Palm Beach.

El Aeropuerto Internacional de Palm Beach, en Florida, pasó a llamarse oficialmente Aeropuerto Internacional Presidente Donald J. Trump desde este jueves.

La señalización ya se ha actualizado, pero la Administración Federal de Aviación (FAA, por sus siglas en inglés) emitió una directriz que establece que el cambio del código PBI a DJT se retrasará un mes.

La ley que ordena el cambio de nombre fue firmada por el gobernador Ron DeSantis en marzo de este año, como un homenaje al presidente Trump.

La FAA fijó el 9 de julio como fecha oficial para la modificación del nombre en los registros, pero el código aeroportuario no se actualizará hasta el 18 de agosto, según la misma directriz.

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