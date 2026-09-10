Ataque de caimán en Florida: Hospitalizan a un menor tras ser mordido en una reserva natural

El niño sufrió heridas punzantes en un brazo y una pierna mientras nadaba en una zona no permitida de la reserva Weeki Wachee; equipos de emergencia lo rescataron en aerodeslizador desde un banco de arena.

Un menor de edad tuvo que ser trasladado de urgencia a un centro hospitalario en el estado de Florida (EE.UU.) tras sobrevivir al ataque de un caimán mientras nadaba este lunes en la reserva Weeki Wachee, localizada en el condado de Hernando.

De acuerdo con la información facilitada por la Oficina del Sheriff del condado de Hernando y difundida por la cadena Fox News, la víctima fue mordida por un ejemplar de gran tamaño, cuya longitud estimada oscilaba entre los 2 y casi 4 metros. A raíz de la acometida del animal, el menor sufrió múltiples heridas punzantes en un brazo y una pierna.

Rescate en aerodeslizador y advertencia oficial

Tras el violento encuentro con el reptil, el niño y varias personas que lo acompañaban buscaron refugio y quedaron aislados en un banco de arena, imposibilitados de regresar a la orilla por sus propios medios. Ante la emergencia, los equipos de rescate locales se movilizaron hasta la zona a bordo de un aerodeslizador, logrando evacuar a todo el grupo hacia un lugar seguro.

Posteriormente, las autoridades precisaron que las lesiones sufridas por el menor no ponen en peligro su vida. Asimismo, los voceros oficiales enfatizaron que el incidente ocurrió en una zona de la reserva donde estaba expresamente prohibido bañarse, recordando la importancia de acatar la señalización de seguridad ante la presencia de fauna silvestre en la región.